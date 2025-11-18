Surse: Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban

1 minut de citit Publicat la 11:55 18 Noi 2025 Modificat la 12:15 18 Noi 2025

Ludovic Orban a afirmat că președintele nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei / Foto: Agerpres

Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan, potrivit surselor Antena 3 CNN. Decizia a fost luată după ce, în urmă cu câteva zile, acesta a afirmat la emisiunea „Zona zero” de la Antena 3 CNN că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelului prin faptul că abuzează de imaginea lui.

”A fost întrebat la conferința de presă din această săptămână şi a explicat punctul său de vedere.

A fost prezent la evenimentul de lansare (a candidatului USR, n.r.).

Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui.

Până la urmă, or să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui", a anticipat Orban.

El a mai fost întrebat în cadrul emisiunii dacă Nicușor Dan este deranjat de faptul că USR se folosește de imaginea sa.

„Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureștenilor şi urmează să hotărască.

Dacă nu s-a ajuns la o decizie de a fi un candidat comun din partea formațiunilor politice afine (înrudite ideologic, n.r.) din bazinul de centru-dreapta, e răspunderea fiecăruia dintre cele două partide, în cazul în care Primăria va fi câștigată de un alt candidat", a răspuns consilierul prezidențial.

Declarațiile au fost făcute după ce Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a afirmat în repetate rânduri că are parte de susținerea președintelui Nicușor Dan.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă în data de 6 octombrie 2025.