Lista celor 16 consilieri numiți de Nicușor Dan. Ce departament va conduce Ludovic Orban. Lazurca și Tomac, în echipa de la Cotroceni

2 minute de citit Publicat la 10:49 06 Oct 2025 Modificat la 11:02 06 Oct 2025

Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/ GMN

Președintele României, Nicușor Dan, și-a definitivat echipa de consilieri care îl va sprijini în mandatul prezidențial, anunțând luni numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit comunicatului oficial, aceste numiri intră în vigoare în lunile octombrie și noiembrie și reflectă angajamentul Președintelui pentru „o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial”.

Lista noilor consilieri numiți la Cotroceni:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie)

– consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie) Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie)

– consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie) Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă (din 6 octombrie)

– consilier prezidențial pentru politică internă (din 6 octombrie) Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie)

– consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie) Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie)

– consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie) Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie)

– consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie) Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie)

– consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie) Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie)

– consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie) Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie)

– consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie) Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie)

– consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie) Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie)

– consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie) Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie)

– consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie) Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie)

– consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie) Andreea Miu – consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie)

– consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie) Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie)

– consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie) Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor (din 1 noiembrie)

Președintele le-a urat noilor consilieri succes în exercitarea atribuțiilor și și-a exprimat încrederea că această echipă va contribui la „consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”.

Cine sunt consilierii care îl vor sfătui pe președintele Nicușor Dan

Marius Lazurca

Diplomat de carieră; înainte de această numire, era ambasador al României în Mexic și în țările din America Centrală cu reședința la Ciudad de Mexico.

A fost rechemat în țară de președintele Dan în septembrie 2025 prin decret prezidențial.

A mai ocupat posturi diplomatice de influență: ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006–2010), în Republica Moldova (2010–2016) și Ungaria (2016–2020).

Potrivit unor surse citate de presă, Nicușor Dan l-ar fi propus deja pentru funcția de șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), dar acceptarea acestei propuneri depinde de sprijin politic (PSD).

Valentin Naumescu

Profesor la Universitatea Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, specializat în relații internaționale și politică europeană.

Va prelua portofoliul “consilier prezidențial pentru afaceri europene” începând cu 1 noiembrie 2025.

În presa politică este prezentat ca înlocuitor al Luminiței Odobescu la Afaceri Europene.

Ludovic Orban

Este un nume foarte cunoscut în politica românească: fost prim-ministru al României și fost președinte PNL.

Sursele citate de presă notează că ar putea avea rol de a coordona relația cu partidele politice și chestiuni de guvernare în interiorul scenei politice.

Eugen Tomac