10 miliardari care au „sărăcit” în 2025

Un sfert dintre cei peste 2.700 de miliardari care existau la sfârșitul anului 2024 au sărăcit în ultimul an FOTO: Getty Images

2025 a fost un an de boom bazat pe inteligența artificială pentru mulți dintre miliardarii lumii. Majoritatea sunt mai bogați decât la începutul anului, dar aproximativ un sfert dintre cei peste 2.700 de miliardari care existau la sfârșitul anului 2024 au sărăcit în ultimul an. Iar 85 dintre ei nici măcar nu mai sunt miliardari.

Nimeni nu a căzut mai mult decât Nicolas Puech, moștenitorul din a cincea generație a companiei Hermès, din Franța, care a susținut că acțiunile sale Hermès au dispărut și că regretatul său consilier financiar le-a vândut fără știrea sa miliardarului francez Bernard Arnault și conglomeratului său de bunuri de lux LVMH (ceea ce atât Arnault, cât și LVMH au negat). Fără aceste acțiuni, Forbes l-a scos complet pe Puech - a cărui avere era estimată la 14,8 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024 - de pe lista miliardarilor.

În total, peste 660 de miliardari (și foști miliardari) sunt mai puțin bogați în 2025, deși majoritatea circumstanțelor lor au fost mult mai puțin scandaloase, cu factori potrivnici precum tarifele vamale, inflația, ratele dobânzilor mai mari și progresele disruptive ale inteligenței artificiale care le-au afectat averile. Au existat persoane care au pierdut în majoritatea industriilor, deși industria prelucrătoare a avut cele mai multe pierderi cu 101, urmată de tehnologie (89) și modă și comerț cu amănuntul (77). Aceștia provin din 51 de țări, deși SUA au condus cu 186 de miliardari (și foști miliardari) care au pierdut, urmați de India (109) și China (91).

Gary Friedman, președintele și CEO-ul american al Restoration Hardware, care conduce retailerul de mobilă de lux listat la bursă din 2001, a fost și el unul dintre cei mai mari pierzători ai acestui an. Averea sa a scăzut cu aproximativ 1,2 miliarde de dolari, la aproximativ 850 de milioane de dolari, pe măsură ce acțiunile RH au scăzut cu 55% în 2025, în mare parte din cauza tarifelor vamale impuse de președintele Trump.

Iată alți zece miliardari cunoscuți care au pierdut mult în 2025, în baza datelor pe care Forbes le-a avut până în data de 22 decembrie.

Willis Johnson

Avere netă la 22 decembrie: 2,3 miliarde de dolari (-1 miliard de dolari în 2025)

Sursa averii: Mașini avariate

Cetățenie: Statele Unite

Cererea crescândă de produse auto în timpul pandemiei de Covid-19 a făcut din compania sa Copart, cu sediul în Dallas, lider în licitațiile online pentru mașini second-hand și daune totale, un mare câștigător în timpul întreruperilor lanțului de aprovizionare și al prețurilor crescute ale mașinilor second-hand. Pe măsură ce aceste tendințe au încetinit, acțiunile Copart au scăzut cu 30% față de maximele din mai.

E. Joe Shoen

Avere netă: 3,3 miliarde de dolari (-1,1 miliarde de dolari)

Sursa de avere: U-Haul

Cetățenie: Statele Unite

Mark Shoen

Avere netă: 3,9 miliarde de dolari (-1,2 miliarde de dolari)

Sursa de avere: U-Haul

Cetățenie: Statele Unite

Veniturile record ale U-Haul sunt umbrite de deprecierea flotei și de creșterea costurilor operaționale, contribuind la scăderea acțiunilor cu aproximativ 26% în ultimul an, ștergând împreună peste 2 miliarde de dolari din averile președintelui Joe Shoen și CEO-ului Mark Shoen. Frații controlează compania pe care părinții lor au cofondat-o în 1945, în urma unei lupte de putere familiale celebre din anii 1980, care a remodelat conducerea U-Haul.

Andrew Bialecki

Avere netă: 2,9 miliarde de dolari (-1,2 miliarde de dolari)

Sursa averii: Software de marketing

Cetățenie: Statele Unite

Acțiunile Klaviyo, compania de software de automatizare a marketingului cofondată de Bialecki, au atins un maxim istoric în februarie, în creștere cu 40% față de IPO-ul companiei din 2023, pe fondul unui apetit puternic al investitorilor pentru tehnologia enterprise. Acest entuziasm s-a diminuat de atunci, acțiunile scăzând cu aproximativ 22%, pe măsură ce investitorii temperează așteptările de creștere pentru companiile SaaS care se confruntă cu bugete corporative mai stricte și cu o concurență mai intensă.

Albert Chao și familia

James Chao și familia

Dorothy Chao Jenkins și familia

Avere netă: 2,8 miliarde de dolari fiecare (-1,3 miliarde de dolari fiecare)

Sursa averii: Produse chimice

Cetățenie: Statele Unite

Frații Chao dețin fiecare aproximativ 25% din Westlake Corporation, producătorul de produse petrochimice și materiale plastice fondat de tatăl lor, TT Chao, în 1986. Câștigurile slabe și o încetinire a cererii globale în domeniul construcțiilor și industriei au afectat puternic acțiunile companiei în acest an, contribuind la scăderea acțiunilor cu 35%, lăsându-i pe frați împreună cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari mai săraci decât în ​​urmă cu un an.

Joe Mansueto

Avere netă: 5,3 miliarde de dolari (-1,7 miliarde de dolari)

Sursa averii: Cercetare în investiții

Cetățenie: Statele Unite

Mansueto a fondat Morningstar în urmă cu peste trei decenii și deține încă aproximativ o treime din compania de servicii financiare și cercetare de investiții. Acțiunile au scăzut cu aproape 35% în ultimele șase luni, alături de o scădere mai amplă a multor acțiuni din domeniul serviciilor de informații, pe fondul îngrijorărilor legate de inteligența artificială generativă. Între timp, Mansueto își concentrează interesul și averea contribuind personal la finanțarea unui stadion de fotbal în valoare de 650 de milioane de dolari, în South Loop, pentru echipa sa din MLS, Chicago Fire.

Thomas Hagen și familia

Avere netă: 5,6 miliarde de dolari (-2,1 miliarde de dolari)

Sursa averii: Asigurări

Cetățenie: Statele Unite

Hagen și familia sa controlează compania din spatele asigurătorului auto, de locuințe, de afaceri și de viață Erie Insurance. Acțiunile au atins un vârf în octombrie 2024 și de atunci au scăzut brusc, la fel ca și alte firme de asigurări, inclusiv cu o scădere de 8% după ce câștigurile companiei din trimestrul al treilea nu au atins așteptările de venituri din octombrie.

Michael Saylor

Avere netă: 5,2 miliarde de dolari (-2,4 miliarde de dolari)

Sursa averii: Criptomonede

Cetățenie: Statele Unite

Nimeni nu pariază pe criptomonede așa cum pariază Saylor - care a condus compania sa de software pentru întreprinderi, listată la bursă, Strategy (fosta MicroStrategy), să cumpere peste 670.000 de Bitcoin (în valoare de aproape 60 de miliarde de dolari) și care a acumulat și o avere personală de zece cifre. Acțiunile s-au dublat în ultimii doi ani, pe măsură ce prețul Bitcoin a crescut vertiginos. Dar acum, cu criptomonedele în scădere, acțiunea a scăzut cu 45% în acest an, ștergând miliarde din averea netă a lui Saylor.

Scott Farquhar

Avere netă: 11,2 miliarde de dolari (-3,6 miliarde de dolari)

Sursa averii: Software

Cetățenie: Australia

Mike Cannon-Brookes

Avere netă: 11,6 miliarde de dolari (-3,7 miliarde de dolari)

Sursa averii: Software

Cetățenie: Australia

Cofondatorii Atlassian au devenit miliardari în domeniul tehnologiei prin construirea uneia dintre cele mai utilizate platforme software de colaborare la locul de muncă din lume. Însă acțiunile au scăzut cu 32% în acest an, investitorii fiind îngrijorați de faptul că clienții întreprinderi renunță la achiziționarea de servicii software cloud pe fondul bugetelor mai reduse și a dobânzilor mai mari.

Jeff T. Green

Avere netă: 2,6 miliarde de dolari (-3,7 miliarde de dolari)

Sursa averii: Publicitatea digitală

Cetățenie: Statele Unite

The Trade Desk, firma de publicitate digitală pe care a lansat-o în 2009, a fost cândva un câștigător în era pandemiei, profitând de trecerea la publicitatea programatică. Însă cheltuielile publicitare sunt dificile în zilele noastre, făcându-i pe investitori îngrijorați de încetinirea creșterii veniturilor și de creșterea cheltuielilor operaționale. Acțiunile au scăzut cu 68% după ce compania și-a raportat rezultatele pentru anul fiscal 2024, în februarie.

Manuel Villar

Avere netă: 4,8 miliarde de dolari (-13,5 miliarde de dolari)

Sursa averii: Imobiliare

Cetățenie: Filipine

Președintele în vârstă de 76 de ani al dezvoltatorului imobiliar Vista Land & Lifescapes din Manila a văzut averea sa scăzând cu peste 5 miliarde de dolari în doar două zile în noiembrie, după ce compania a anunțat reducerea cu 99% a valorii uneia dintre proprietățile sale emblematice din sudul Metro Manila. Acțiunile Vista, care tocmai reluasera tranzacționarea după ce fuseseră suspendate din mai din cauza neprezentării unui raport financiar auditat, s-au prăbușit cu aproape 50% la acea știre.