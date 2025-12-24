Regiunea în care s-a înregistrat cea mai mică temperatură de pe Pământ. Stratul de zăpadă a ajuns până la etajul doi

Foto: Profimedia Images

Republica Saha, o entitate federată a Rusiei, trece în aceste zile prin cea mai rece iarnă de pe Pământ – temperaturile au scăzut până la minus 56 de grade Celsius, una dintre cele mai joase înregistrate pe planetă în ultimele zile.

Cele mai dure condiții se găsesc în așezarea arctică din Tiksi, acolo unde locuitorii au îndurat o furtună de zăpadă intensă, combinată cu un ger năpraznic timp de trei zile consecutive.

Din cauza condițiilor severe de vreme, autoritățile locale au închis temporar școli și grădinițe și au îndemnat locuitorii să rămână la interior pe cât este posibil, avertizând că expunerea la frigul de afară poate presupune riscuri serioase asupra sănătății și vieții.

Yakutia hits -56°C, the planet’s lowest right now. Tiksi village faces its third day of blizzard; schools and kindergartens closed, snow piled at doors. Meteorologists warn temperatures could drop to -60°C. Extreme cold grips Siberia.#SiberiaFreezepic.twitter.com/FazfNb9syL — Layla Khalifa (@Layla1160977) December 24, 2025

Imaginile de pe rețelele sociale arată clădiri întregi aproape îngropate în zăpadă. Într-unul dintre clipurile video, se vede cum zăpada a ajuns până la etajul doi al unei școli de arte.

Meteorologii avertizează că situația se va înrăutăți în zilele care urmează – conform prognozelor, temperaturile în unele părți ale Iacuției ar putea coborî până la minus 60 de grade Celsius.

În mod obișnuit, astfel de condiții duc la suspendarea transportului public, iar riscurile de accidente cu sistemele de încălzire și cu infrastructura energetică cresc puternic. Orice defecțiune tehnică poate duce la consecințe serioase pentru comunități izolate.

?? -56°C (-69F) recorded in Yakutia - this is the lowest temperature on Earth right now.



The snow is covering the entrance doors of houses, people simply can't get out of their panel houses.



Forecasters promise temperatures down to -60°C (-76F) in the coming days.



1/ pic.twitter.com/ecN8N3lu4n — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 24, 2025

Condițiile meteo din Iacuția testează limitele anduranței umane

Iacuția este în mod tradițional considerată una dintre cele mai reci locuri locuite de pe Pământ. Acolo se află și Oimiakon, polul frigului din emisfera nordică.

Climatul extrem din această regiune afectat de noaptea polară lungă și de sistemele cu presiune înaltă care blochează aerul rece într-un singur loc.

Totuși, chiar și după standardele locuitorilor de acolo, temperaturile de acum și condițiile de viscol constant sunt extreme.