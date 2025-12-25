Zelenski anunță că a discutat cu Witkoff și Kushner și în ziua de Crăciun: „Sper ca discuția de azi să fie un nou pas spre pace”

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că a discutat telefonic cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Într-o discuție numită de președintele ucrainean productivă și „foarte bună”, cei trei au vorbit din nou de posibile amendamente la planul de pace pentru încetarea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev se arată încrezător că această discuție poate fi „un nou pas spre pace”. Zelenski le-a transmis „salutări de Crăciun” și lui Trump și familiei sale, prin intermediul emisarilor săi.

„Astăzi am avut o conversație foarte bună cu emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Le mulțumesc amândurora pentru abordarea constructivă, pentru munca intensă și pentru cuvintele călduroase și salutările de Crăciun pentru poporul ucrainean. Muncim 24 din 7 pentru a ne apropia de sfârșitul acestui brutal război al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că toate documentele și pașii făcuți sunt realiști, eficienți și de încredere.

Am discutat mai multe detalii substanțiale ale acestei munci în desfășurare. Sunt niște idei bune care pot fi folosite pentru a ajunge la un deznodământ și la o pace de durată. Securitatea reală, recuperarea economică reală și pacea reală sunt lucruri de care noi toți avem nevoie – și Ucraina, și SUA, și Europa și orice alt partener care ne ajută. Sper că înțelegerea de Crăciun de astăzi și ideile pe care le-am discutat să fie de folos.

În timpul conversației, mi s-a alăturat Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sibiha, Sergii Kislița, Ihor Brusilo și Oleksandr Bevz. Întreaga noastră echipă diplomatică face tot ce se poate.

Ne-am pus de acord ca Rustem să vorbească din nou, astăzi, cu Steve și Jared. Credem că aceasta este abordarea corectă – să nu pierdem nici măcar o zi și nici măcar o oportunitate care poate să ne aducă mai aproape de rezultat. Fie ca discuția de astăzi să fie un nou pas spre pace.

Le-am cerut (lui Witkoff și Kushner – n. red.) să-i transmită și salutările noastre de Crăciun lui Donald Trump și întregii familii Trump. Vă Mulțumim!”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter, în seara de Crăciun.

Today we had a very good conversation with President Trump’s Special Envoy Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @jaredkushner. I thank them for the constructive approach, the intensive work, and the kind words and Christmas greetings to the Ukrainian people. We are truly working… pic.twitter.com/gsgIn4AHW5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025