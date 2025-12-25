Ministrul israelian al apărării contrazice planul lui Trump și spune că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza

Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării israelian, Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează dpa, citată de Agerpres.

„În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza”, a spus Katz în timpul conferinţei.

Acest lucru va rămâne valabil chiar şi în cazul unei tranziţii către a doua fază a planului de pace al preşedintelui american, Donald Trump, şi dezarmarea Hamas, a mai spus Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâşiei Gaza, a precizat Katz, adăugând că în partea de nord a teritoriului ar putea fi create aşezări israeliene care ar proteja zona de securitate.

Declaraţiile lui Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, contrazic, astfel, încă o dată elemente ale planului de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâşia Gaza.