Șeful OpenAI spune că peste 10 ani tinerii vor lucra în spațiu: „Vor avea joburi fascinante și extrem de bine plătite”

Sam Altman, CEO Open AI. Foto: Profimedia Images

În timp ce generația Z traversează crize existențiale legate de carieră, miliardarul și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, susține că, în doar 10 ani, absolvenții de facultate vor explora sistemul solar – în joburi care vor aduce salarii uriașe. Liderul din tehnologie spune chiar că îi invidiază pe tineri, pentru că joburile noastre de început vor părea „plictisitoare” în comparație, scrie Fortune.

Pe măsură ce inteligența artificială schimbă piața muncii, mulți absolvenți din generația Z descoperă pe pielea lor că diplomele nu mai garantează un început de carieră fără probleme.

Acum, chiar și Sam Altman – unul dintre cei mai influenți lideri ai Silicon Valley și unul dintre cei care împing înainte revoluția AI – recunoaște adevărul evident: inteligența artificială va elimina complet unele joburi. Totuși, miliardarul insistă că următorul deceniu ar putea fi cea mai interesantă perioadă din istorie pentru a-ți începe cariera, mai ales pentru cei care au visat vreodată să lucreze în spațiu.

Nu doar că vor câștiga salarii uriașe, dar Altman spune că acești tineri „se vor simți rău pentru că noi doi am fost nevoiți să facem această muncă veche, foarte plictisitoare, și că acum totul este mai bun”.

„În 2035, acel absolvent de facultate, dacă nu va mai merge la facultate deloc, ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a sistemului solar, într-o navă spațială, într-un job complet nou, foarte interesant, extrem de bine plătit și incredibil de captivant”, a declarat Altman jurnalistei video Cleo Abram.

Deși nu este clar cât de extinsă va deveni explorarea spațială în anii următori – având în vedere că NASA are ca obiectiv general atingerea planetei Marte în anii 2030 – ingineria aerospațială crește deja mai rapid decât media națională a celorlalte domenii de muncă, potrivit datelor Biroului pentru Statistică a Muncii din SUA. Iar salariile depășesc anual 130.000 de dolari.

Cum ne va schimba AI locurile de muncă

Alți pionieri din tehnologie au predicții legate de AI mai „legate de Pământ”, dar la fel de atrăgătoare pentru angajați. De exemplu, miliardarul și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a precizat că tehnologia ar putea reduce dramatic durata săptămânii de lucru, pentru că oamenii nu vor mai fi necesari „pentru majoritatea lucrurilor”.

„Cum vor arăta joburile? Ar trebui să lucrăm doar două sau trei zile pe săptămână”, a spus miliardarul în emisiunea The Tonight Show, a lui Jimmy Fallon.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat și el că AI le-a oferit deja angajaților săi abilități „supraumane” —-un fenomen care se va accentua pe măsură ce tehnologia avansează.

„Sunt înconjurat de oameni supra-umani și de superinteligență, din perspectiva mea, pentru că sunt cei mai buni din lume în ceea ce fac. Și fac ceea ce fac mult mai bine decât aș putea eu. Și sunt înconjurat de mii de astfel de oameni. Și totuși, nici măcar o zi nu m-a făcut să cred că, dintr-odată, nu mai sunt necesar”, i-a spus el, separat, lui Cleo Abram în seria de podcasturi Huge Conversations.

Deși Altman a recunoscut că „globul de cristal” a viitorului rămâne încă în ceață – iar direcția reală a AI nu este pe deplin clară – el spune că îi invidiază sincer pe tinerii care își încep cariera acum.

„Dacă aș avea acum 22 de ani și aș absolvi facultatea, m-aș simți cel mai norocos copil din toată istoria”, i-a mai spus el lui Abram.

Fortune a contactat OpenAI pentru comentarii.

AI va face posibilă existența unor companii de miliarde conduse de o singură persoană

După lansarea modelului OpenAI GPT-5, Altman a declarat că lumea are acces la o tehnologie echivalentă cu „o echipă de experți la nivel de doctorat”, chiar în buzunar. Iar, ca rezultat, spune el, va fi mai ușor ca niciodată pentru o singură persoană să creeze o afacere care altădată necesita „sute” de oameni – tot ce trebuie este o idee bună și stăpânirea instrumentelor AI.

„Probabil că acum este posibil să pornești o companie, o companie cu o singură persoană, care să ajungă să valoreze peste un miliard de dolari și, mai important decât atât, să ofere lumii un produs și un serviciu incredibil – și asta este ceva absolut nebunesc”, a spus el.

Miliardarul Mark Cuban a mers chiar mai departe cu predicțiile sale, spunând că AI ar putea chiar să rivalizeze cu Elon Musk în privința titlului de cea mai bogată persoană din lume.

„Nu am văzut încă nici pe departe tot ce poate face AI”, a declarat Cuban în podcastul High Performance. „Și nu doar că eu cred că va crea un trilionar, dar ar putea fi doar un tip singur, într-un subsol. Atât de nebunesc ar putea fi”.