Armata rusă primeşte un lot de avioane de vânătoare Su-35S şi primele drone de asalt Berdiş

Avionul poate utiliza toate tipurile de armament aerian modern, este dotat cu sisteme electronice avansate şi beneficiază de tehnologie de război radioelectronică sofisticată. sursa foto: Getty

Corporaţia rusă Rostec, producător major de armament şi echipamente militare, a anunţat joi că a livrat ultimul lot de avioane de vânătoare Su-35S pentru anul 2025, susținând că producţia acestui model a atins un nou record. În paralel, o companie din Urali a comunicat livrarea primelor drone grele de asalt Berdiş către armata rusă, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Rostec a finalizat livrările de avioane de vânătoare Su-35S pentru anul în curs”, a anunţat compania pe Telegram, precizând că „anul trecut a fost un an record pentru producţia de avioane de vânătoare”.

„Planul de producţie a avioanelor de vânătoare Su-35S a fost îndeplinit în totalitate... Lucrăm deja la programul pentru anul viitor”, a subliniat Rostec, care afirmă că aceste aparate „sunt printre cele mai solicitate aeronave pentru armată”.

Compania susține eficienţa Su-35S, despre care spune că poate lovi ţinte „la distanţe record de până la câteva sute de kilometri” şi că ar avea cel mai mare număr de „ţinte anihilate” în războiul din Ucraina.

Producătorul afirmă, de asemenea, că avionul poate utiliza toate tipurile de armament aerian modern, este dotat cu sisteme electronice avansate şi beneficiază de tehnologie de război radioelectronică sofisticată.

„Militarii evidenţiază confortul, calităţile ergonomice şi fiabilitatea ridicată a acestor aeronave”, a transmis corporaţia.

În acelaşi timp, compania Uraldronzavod, cu sediul în Munţii Urali, a anunţat trimiterea primului lot de drone grele Berdiş către frontul din Ucraina, la scurt timp după ce preşedintele Vladimir Putin a admis deficitul Rusiei la acest capitol.

„Trimitem primul lot de testare, aproximativ o sută de drone Berdiş. Este o aeronavă foarte stabilă. În timpul testelor în poligoane, şi-a demonstrat fiabilitatea; nu a avut nicio defecţiune în timpul a sute de zboruri”, a declarat CEO-ul Vladimir Tkaciuk pentru agenţia TASS.

În contextul războiului din Ucraina, dronele au devenit instrumente esenţiale, fiind folosite pentru misiuni de lovire, recunoaştere, supraveghere şi chiar aprovizionare.

Putin a recunoscut recent lipsa dronelor grele, iar noul model Berdiş este prezentat ca soluţie pentru acest gol. Potrivit lui Tkaciuk, livrările au fost întârziate pentru a permite instruirea operatorilor.

„Dronele grele au un sistem de operare complet diferit şi necesită abilităţi de pilotaj diferite faţă de dronele kamikaze”, a explicat el.

Şeful companiei a adăugat că Berdiş sunt „drone modulare”, care îşi pot adapta configuraţia în funcţie de misiune – de la amplasare de mine antitanc şi antipersonal până la lansarea de bombe asupra trupelor ucrainene. De asemenea, pot fi echipate cu sisteme de aruncare a flăcărilor Şmel, lansatoare de grenade Kriuk sau pot fi folosite pentru aprovizionare, având capacitatea de a transporta până la 20 de kilograme pe distanţe de aproximativ 25 de kilometri.

Tkaciuk spune că noul model păstrează principiile dronei kamikaze FPV Upir (Vampir), mizând pe „eficacitatea maximă cu costuri minime”.

În pofida eforturilor diplomatice de pace promovate de preşedintele SUA, Donald Trump, Rusia continuă să dezvolte arme noi şi să intensifice livrările militare către frontul din Ucraina, notează sursa citată.