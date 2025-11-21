Nicușor Dan ironizează scandalul demiterii lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele”

1 minut de citit Publicat la 12:49 21 Noi 2025 Modificat la 12:49 21 Noi 2025

Ludovic Orban a făcut parte, pentru scurt timp, din echipa lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, vineri, despre demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. Șeful statului a răspuns, într-un mod ironic, că „uneori se mai întâmplă telenovele”.

Președintele a mai declarat că în momentul în care„ un demnitar are un consilier, iar consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul”, decizia corectă este de încetare a colaborării.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: Îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, întrebat dacă se simte dator față de Ludovic Orban, șeful statului nu a dat un răspuns.

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial, în cursul zilei de marți. La scurt timp după revocare, Administrația Prezidențială a transmis că „decizia a fost luată în termeni amiabili”.

Ulterior, în replică, Ludovic Orban a declarat că Nicușor Dan l-a demis pentru „un fleac.”

„Înțeleg decizia președintelui, sigur că m-aș fi bucurat să înțeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei pentru că această declarație a fost un fleac.

E o declarație făcută reprezentând instituția prezidențiale, în apărarea imaginii președintelui Nicușor Dan. Eu nu am manifestat public nicio preferință pentru niciun candidat la Primăria Capitalei.

Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan. Eu chiar mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să fie unul care să răspundă așteptărilor. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, dar așa cum va dori domnia sa. Dacă va dori în discuții tete-a-tete, dacă nu, o voi face public, pentru că acesta a fost rolul meu de-a lungul carierei, să spun ce gândesc, ce e bine pentru România.

Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică, trebuie să recunosc că mă simt eliberat”, a declarat Ludovic Orban.

De altfel, odată cu demiterea consilierului prezidențial, șeful statului a fost atacat de propriii susținători.