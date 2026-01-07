Primul summit UE-Iordania va avea loc la Amman. Orientul Mijlociu, Ucraina și securitatea regională, pe agenda discuțiilor

Antonio Costa și Ursula von der Leyen. sursa foto: Getty

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor afla, joi, în capitala Iordaniei pentru a se întâlni cu regele Abdullah al II-lea, în cadrul primului summit UE – Iordania, relatează Euronews.

„Liderii vor discuta, de asemenea, provocările globale actuale, inclusiv situația din Orientul Mijlociu, Ucraina, securitatea, comerțul și migrația”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

După cum a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, Iordania joacă „un rol esențial” și este „un partener strategic pentru Uniunea Europeană”. Acest lucru se datorează, în parte, stabilității politice relative a țării și alinierii sale de lungă durată cu UE în eforturile de pace din Orientul Mijlociu, inclusiv sprijinului pentru soluția celor două state.

Conflictul israeliano-palestinian va fi un subiect important pe agenda summitului de la Amman. James Moran, cercetător asociat senior la Centre for European Policy Studies (CEPS), fost ambasador al UE în Egipt și fost șef al delegației UE în Iordania, a declarat pentru Euronews că Palestina are o importanță deosebită pentru Regatul Hașemit.

„Iordania găzduiește milioane de refugiați palestinieni proveniți din valuri recente de migrație, mulți dintre ei primind cetățenia iordaniană. De fapt, mai mult de jumătate din populația Iordaniei este de origine palestiniană”, a declarat Moran pentru Euronews.

Iordania ar putea juca un rol important în orice viitor plan de pace.

„S-a vorbit mult despre trupe iordaniene, pentru că Iordania are o armată destul de bine organizată, care ar putea participa la Forța Internațională de Stabilizare prevăzută pentru Gaza”, mai spune el.

Cu toate acestea, Moran a subliniat că, deocamdată, regatul nu a indicat nicio implicare, întrucât planul de pace este încă extrem de incert, iar Israelul nu respectă angajamentele privind încetarea focului.

„Privind dincolo de viitorul imediat, orice soluție în Palestina va implica Iordania, nu doar din perspectiva relațiilor dintre oameni, ci probabil și din punct de vedere militar. Trupele iordaniene ar fi, cel mai probabil, mai bine acceptate de populația din Gaza”, a mai spus Moran pentru Euronews.

Siria, reconstrucția acesteia și revenirea refugiaților vor fi, de asemenea, subiecte de discuție. Iordania este o țară care găzduiește un număr mare de refugiați sirieni și, potrivit lui Moran, aproximativ 200.000 de persoane s-au întors recent din Iordania în Siria. El consideră că Uniunea Europeană ar putea învăța din abordarea Iordaniei privind încurajarea revenirii sirienilor, în contextul în care reconstrucția Siriei a început.

Summitul este important și pentru economia Iordaniei. Potrivit fostului ambasador al UE, „economia Iordaniei este permanent sub presiune, din tot felul de motive”.

El a declarat că regatul are nevoie constantă de sprijin internațional și că UE a oferit deja un ajutor semnificativ, „în special în ultimul an – 500 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară și alte forme de sprijin. Sunt sigur că acest lucru va fi din nou pe agendă”.

Summitul are loc la un an după semnarea unui Parteneriat Strategic și Cuprinzător între UE și Iordania, care include un pachet financiar și de investiții în valoare de 3 miliarde de euro.