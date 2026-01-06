Nicușor Dan aruncă vina pentru creșterea taxelor la Ilie Bolojan: "E o chestiune care ţine de Guvern. Mi-ar fi plăcut să nu crească"

Taxele și impozitele locale au crescut de la 1 ianuarie 2026. Colaj foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a aruncat, marţi seară , vina pentru creşterea taxelor asupra lui Ilie Bolojan, spunândă că el nu ar fi vrut să crească nicio taxă, ba chiar i-ar fi plăcut să scadă. Şeful statului a subliniat că "nu vreau să apăr, nici să acuz", dar, "sunt nişte taxe care, raportat la inflaţia din ultimii ani, nu au mai crescut".

"Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, ba chiar să scadă. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. E o chestiune de Guvern. Pe de o parte, există o flexibilitate pe care legea o oferă autorității locale, în anumite limite. Pe de altă parte, sunt niște taxe care, raportat la inflația din ultimii ani, nu au mai crescut.

Eu am o mașină pe care nu am mutat-o de la Făgăraș la București și încă nu mi-a venit decizia pentru ea", a spus şeful statului, din Franţa.

Taxele și impozitele locale au crescut de la 1 ianuarie 2026. Pachetul de măsuri prevede, pe lângă majorarea impozitelor cu peste 70% față de nivelul din 2025, și alte măsuri precum taxarea coletelor care vin din afara UE, dar și obligații noi pentru firme.

Analistul Iancu Guda a subliniat, marţi seară, în direct la Antena 3 CNN, că "toată lumea plăteşte", deoarece "a fost dezmăț", iar ţara s-a îndatorat "de trei ori mai mult, de două ori mai repede şi de şase ori mai intens" în ultimii cinci ani.

"E important să înțelegem un lucru: toată lumea plătește. De la premier până la oricine, pentru că a fost dezmăț, iar în ultimii 5 ani datoria publică a crescut cu 850 de miliarde de lei, iar în deceniul precedent datoria a crescut cu 250 de miliarde. Ne-am îndatorat de trei ori mai mult, de două ori mai repede şi de şase ori mai intens, pentru a susține aceste populisme; nu s-au majorat taxe pe anumite categorii și acum toată lumea plătește. Eu înțeleg această frustrare și sunt frustrat când văd că eu plătesc la timp și alții nu, și, de asemenea, vedem în sectorul public că se amână reforma pensiilor speciale. Este nevoie de echitate și dreptate, pentru că altfel oamenii nu o să mai suporte să plătească dacă văd că ceilalți nu plătesc", a spus el.