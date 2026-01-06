Iancu Guda spune că "a fost dezmăţ" în România în ultimii cinci ani: "Ne-am îndatorat de trei ori mai mult şi de două ori mai repede"

Analistul Iancu Guda a explicat marţi seară, în direct la Antena 3 CNN, că nu firmele mici vor avea de suferit în cazul în care nu plătesc taxele şi au datorii pe care nu le pot eşalona, ci companiile "cu restanţe de peste 400.000 de lei, adică 0,4% din companiile din România". Despre taxele şi impozitele locale, Iancu Guda a subliniat că "toată lumea plăteşte", deoarece "a fost dezmăț", iar ţara s-a îndatorat "de trei ori mai mult, de două ori mai repede şi de şase ori mai intens" în ultimii cinci ani.

"Realitatea, dacă vorbim despre impozitul pe locuință, este că acesta nu a fost modificat de 10 ani, în timp ce prețurile au crescut cu 100%, iar salariile oamenilor s-au triplat. Este vorba despre o creștere medie națională de 80%, care încă plasează România spre minimul taxelor pe locuință. Oamenii sunt iritați de suprapunerea mai multor majorări de taxe, pe care le simt ca venind tăvălug peste ei și își doresc corectitudine și echitate fiscală, astfel încât să nu contribuie doar sectorul privat. Cred că echitatea constă în accelerarea reformelor în sectorul public, așa cum se dorește foarte mult. Sper ca această coaliție să înțeleagă urgența, pentru că există foarte multă frustrare în sectorul privat, iar oamenii vor să vadă că se reduc pensiile speciale și se face reformă", a spus el.

Mai mult, Iancu Guda a clarificat cum funcţionează eşalonarea datoriilor în cazul firmelor cu restanţe fiscale de peste 400.000 de lei.

"Se amplifică manipularea potrivit căreia orice mică afacere riscă să își piardă casa dacă nu își plătește taxele și nu are șanse de eșalonare. Este fals, este o minciună. Măsura se aplică doar companiilor cu restanțe de peste 400.000 de lei, adică aproximativ 80.000 de euro, deci din start vorbim despre companii cu o cifră de afaceri de minimum 1 milion de euro. Există aproximativ 43.000 de companii cu cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, dar doar 0,4% dintre acestea sunt afectate. Dacă doresc să beneficieze de eșalonarea datoriilor, trebuie să prezinte un contract de garanție pe averea personală, așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană. Dacă ai datorii fiscale mari pe firmă și vrei eșalonare, trebuie să vii cu garanție personală, pentru a crește responsabilitatea. Orice furnizor care vinde marfă cu plata la termen cere o garanție.

Au existat unii "șmecheri", fie cu spate politic, fie cu avocați, care intrau în insolvență, opreau și beneficiau de eșalonări peste eșalonări pentru datorii de milioane de euro", a explicat el.

Astfel, statul "nu vine să îşi vândă casa pentru că ai o covrigărie şi nu ai plătit 1.000 de lei TVA".

"Cum să vină statul să îți vândă casa pentru că ai o covrigărie și nu ai plătit 1.000 de lei TVA? Este o minciună și este amplificată de aceste forțe negative din spatele unor companii mari care au beneficiat de eșalonări repetate. Dacă vrei să beneficiezi de eșalonare și ai datorii fiscale mari, trebuie să aduci garanție cu averea personală. Dacă nu respecți planul, ai o singură șansă, iar în caz contrar se execută garanția personală.

Măsura îi afectează doar pe cei cu datorii fiscale de peste 400.000 de lei, adică doar 0,4% din companiile active din România. Peste tot în Europa este la fel și este normal să se impună acest standard. Toți oamenii vor egalitate, să își plătească taxele corect, să nu existe concurență neloială din cauza unor "băieți șmecheri" și sunt convins că majoritatea este în asentimentul nostru. Acesta este un exemplu de reformă care vine să crească egalitatea și echitatea în societate, iar sentimentul de inechitate de aici își are originea", a adăugat el.

El a subliniat că "toată lumea plăteşte" taxele şi impozitele.

"E important să înțelegem un lucru: toată lumea plătește. De la premier până la oricine, pentru că a fost dezmăț, iar în ultimii 5 ani datoria publică a crescut cu 850 de miliarde de lei, iar în deceniul precedent datoria a crescut cu 250 de miliarde. Ne-am îndatorat de trei ori mai mult, de două ori mai repede şi de şase ori mai intens, pentru a susține aceste populisme; nu s-au majorat taxe pe anumite categorii și acum toată lumea plătește. Eu înțeleg această frustrare și sunt frustrat când văd că eu plătesc la timp și alții nu, și, de asemenea, vedem în sectorul public că se amână reforma pensiilor speciale. Este nevoie de echitate și dreptate, pentru că altfel oamenii nu o să mai suporte să plătească dacă văd că ceilalți nu plătesc", a subliniat el.

Totuşi, s-au întâmplat şi lucruri bune. El a spus că deficitul bugetar s-a redus deja, datorită încasărilor de TVA şi absorbţiei de fonduri europene.

"Încasările la TVA au crescut în noiembrie cu 30% față de anul trecut, deși trebuiau să crească doar cu 16%. Absorbția la fondurile europene s-a accelerat de 32 de ori, ceea ce înseamnă investiții care vor crea locuri de muncă, iar inflația va scădea sub 5% în a doua jumătate a anului, iar creșterea salarială peste inflație va veni în semestrul al doilea. Trebuie doar să vedem între timp și reforme în sectorul public, pentru a reduce deficitul bugetar, care a scăzut deja, și să continue scăderea, astfel încât toți să plătească. Se întâmplă, doar trebuie accelerat în sectorul public", a subliniat Guda.