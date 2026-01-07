Nicolas Maduro și soția s-au lovit la cap de ușa de oțel evocată de Trump în timp ce fugeau de soldați. Au apărut bandajați în instanță

3 minute de citit Publicat la 09:09 07 Ian 2026 Modificat la 09:11 07 Ian 2026

Schiță cu Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în tribunalul american. Este vizibil un pansament pe capul soției lui Maduro. Sursă: Profimedia Images

Oficiali ai administrației Trump le-au spus membrilor Congresului american că fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, s-au rănit la cap în timp ce fugeau de forțele americane care încercau să-i captureze, relatează CNN, care citează surse la curent cu situația.

Secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul american Apărării, Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, procurorul general Pam Bondi și directorul CIA, John Ratcliffe, i-au informat pe parcursul a peste două ore, la începutul acestei săptămâni, pe membrii legislativului american în legătură cu operațiunea "Absolute Resolve"

Când soldații americani au luat cu asalt complexul militar de lângă Caracas, unde se aflau cei doi, Maduro și Flores au fugit și au încercat să se ascundă în spatele unei uși grele de oțel.

Însă tocul ușii era jos și ei s-au lovit la cap în timp ce încercau să scape, au declarat oficialii americani la discuția cu congresmenii.

Episodul a fost evocat anterior de președintele SUA, Donald Trump, în conferința de presă organizată chiar în ziua capturării lui Maduro și Flores.

La momentul respectiv, Trump nu a menționat că Maduro s-ar fi rănit la cap.

"A încercat să ajungă într-un refugiu fortificat, din oțel, dar nu a reușit să ajungă la ușă, pentru că oamenii noștri au fost foarte rapizi. Ei s-au confruntat cu multă rezistență, dar au trecut rapid de ea. Oamenii se întrebau: 'Oare îi vom lua prin surprindere?'. O anumită surpriză a fost, însă se așteptau (Maduro și oamenii lui) să se întâmple ceva. A fost multă rezistență, au fost multe focuri de armă, ați văzut câte ceva din ce s-a întâmplat astăzi. Așadar, Maduro încerca să ajungă în refugiul sigur, care nu mai era sigur, pentru că forțele noastre ar fi aruncat în aer ușa în 47 de secunde, în medie, indiferent cât de groasă era. Și era masivă, foarte groasă. Deci încerca să ajungă la ușă, dar nu a reușit", a spus Trump, sâmbătă.

Membrii administrației Trump spun că leziunile suferite la cap de soția lui Maduro sunt "minore"

Membrii Delta Force i-au reținut pe președinte și pe soția sa și le-au acordat primul ajutor după ce au fost scoși din complex, au precizat sursele CNN de la întâlnirea de luni, dintre oficialii guvernamentali și congresmeni.

Nicolas Maduro și Cilia Flores sa au apărut în instanță luni cu răni vizibile, iar avocatul lui Flores i-a spus judecătorului că aceasta "a suferit leziuni semnificative" în timpul răpirii.

Conform avocatului, există suspiciuni că soția lui Maduro ar putea avea coastele fracturate.

Apărătorul ei a solicitat o radiografie și o evaluare medicală completă, în așteptarea procesului.

CNN mai notează că Flores s-a clătinat și și-a aplecat capul de mai multe ori în timpul audierii din instanță.

La rândul său, Maduro s-a chinuit să se așeze și să se ridice în picioare în anumite momente, potrivit reporterilor prezenți la tribunal.

Schițele publicate din sala de judecată o prezintă pe Flores cu bandaje la cap.

Reprezentanții administrației americane le-au spun congresmenilor că traumatismul cranian suferit de soția fostului președinte venezuelean ar fi unul minor.

CNN menționează că le-a cerut avocaților lui Maduro și Flores să comenteze cele mai recente detalii despre rănile clienților lor.

Care este bilanțul real al operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro

Unii membri ai Forței Delta au suferit răni în timpul operațiunii de sâmbătă, ca urmare a schimbului de focuri intens cu militari cubanezi ce erau staționați în apropierea complexului lui Maduro, au declarat oficialii administrației Trump.

Rănile suferite de soldații americani nu le pun viața în pericol și se așteaptă ca aceștia să se recupereze complet.

Aproape 200 de militari americani au fost desfășurați la sol în Caracas în timpul operațiunii, a detaliat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Guvernul cubanez a comunicat luni că 32 dintre militarii și polițiștii săi implicați în paza lui Nicolas Maduro au fost uciși.

Stephen Miller, consilier al lui Trump pentru politică externă, a declarat la CNN că numărul de morți printre apărătorii fostului președinte venezuelean este probabil mai mare.

"Ponderea covârșitoare a deceselor este la nivelul gărzii cubaneze", a comentat Miller.