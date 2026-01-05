Comandament de iarnă la MAI, din cauza vremii severe. Predoiu: Dacă e nevoie punem restricții

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat luni, împreună cu vicepremierul Marian Neacșu, o videoconferință cu prefecturile și comitetele județene pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben și cod portocaliu. "Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și, dacă siguranța o impune, restricții temporare", a spus el, scrie Agerpres.

"Am trecut în revistă situația din perioada 1 - 5 ianuarie și măsurile pentru zilele următoare. Prioritatea este protejarea oamenilor și menținerea utilităților esențiale. În județele Alba și Hunedoara au existat întreruperi de curent - la vârf, peste 90.000 de utilizatori au fost afectați. Situația este în curs de remediere: în Alba s-a coborât de la aproximativ 43.000 la circa 10.000 de utilizatori fără curent, iar în Hunedoara sunt în jur de 5.000. Lucrează pe teren 39 de echipe în Alba și peste 30 în Hunedoara, iar acolo unde a fost nevoie am trimis generatoare suplimentare, prin IGSU, pentru comunitățile afectate", a precizat ministrul de Interne, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a menționat că circulația se desfășoară în condiții de iarnă, însă la acest moment nu există drumuri naționale sau județene închise.



"Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și, dacă siguranța o impune, restricții temporare. Am solicitat identificarea din timp a persoanelor vulnerabile și sprijin pentru cei cu nevoi medicale, inclusiv în zonele greu accesibile. În plus, având în vedere temperaturile foarte scăzute anunțate (posibil până la -15 grade Celsius), am cerut aplicarea planului pentru persoanele fără adăpost: echipajele MAI și ambulanțele vor interveni pentru ca nimeni să nu rămână expus riscurilor", a subliniat ministrul de Interne.



Potrivit acestuia, "toate structurile MAI - pompieri, poliție, jandarmerie, Salvamont - sunt la datorie și pregătite să intervină".



Luni, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații și posibile depășiri ale cotelor de atenție, valabilă până marți, la miezul nopții, pe râuri din nouă județe.



Conform prognozei de specialitate, în intervalul 5 ianuarie, ora 12:00 - 6 ianuarie, ora 00:00, se vor produce viituri rapide și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice:

Crișul Alb - bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele Hunedoara și Arad);

Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Strei (județele Hunedoara și Arad);

Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (județele Timiș și Arad);

Timiș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele Caraș-Severin și Timiș);

Caraș, Nera (județul Caraș-Severin);

Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Cerna (județele Mehedinți și Caraș-Severin);

Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele, Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județele Mehedinți și Dolj);

Olt - afluenții mici aferenți sectorului aval de Acumularea Ionești (județele Vâlcea, Argeș, Olt și Dolj) și Olteț - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cerna (județele Vâlcea, Olt și Dolj).