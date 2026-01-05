Gerul pune stăpânire pe România. Temperaturile scad brusc până la -15 grade. Mateescu: Maximele nu vor depăși -7 grade

După ninsori și viscol, temperaturile vor scădea accentuat în a doua parte a săptămânii. Foto: Getty Images

După ninsori și viscol, temperaturile vor scădea accentuat în a doua parte a săptămânii, iar în mai multe regiuni ale țării se vor înregistra minime de până la -15 grade Celsius, avertizează directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

„Rămâne în vigoare până mâine dimineață avertizarea meteorologică de cod galben și portocaliu, în care fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă sunt în continuare în desfășurare. Vorbim de strat de zăpadă consistent, în mod deosebit în ariile avertizate de cod portocaliu, dar și la munte, unde grosimile sunt variabile, între 20 și 30 de centimetri”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

În zonele montane, ninsorile sunt însoțite de vânt puternic. „Avem intensificări ale vântului, mai ales pe creste, cu rafale de 80–90 km/h, care viscolesc ninsoarea și determină scăderea foarte accentuată a vizibilității”, a precizat șefa ANM.

În regiunile aflate sub cod galben, continuă precipitațiile mixte. „Vorbim de ploi, lapoviță și ninsori. Este posibil ca și în zonele mai joase de relief, în special în vest, centru și nord, să se depună un strat de zăpadă de 3 până la 10 centimetri”, a mai spus Elena Mateescu.

Din punct de vedere termic, vremea se va răci accentuat în a doua parte a săptămânii. „Pe măsură ce ne îndreptăm spre mijlocul săptămânii, temperaturile scad, mai ales pe timpul nopții. De joi, vremea va intra într-un proces de răcire semnificativ”, a avertizat directorul ANM.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate joi și în noaptea de joi spre vineri. „Maximele, în special în Banat și Crișana, nu vor depăși -7 grade, iar noaptea temperaturile minime vor fi cele mai coborâte din această săptămână. Este posibil să consemnăm valori de până la -13, chiar -15 grade în regiunile intracarpatice”, a explicat Elena Mateescu.

Gerul va ajunge și în sud-estul țării. „Pe litoral vor fi temperaturi de minus un grad, iar în Capitală este posibil ca minima să coboare spre -5 grade Celsius”, a mai precizat aceasta.