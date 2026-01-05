Viscolul face ravagii în România: Peste 15.000 de oameni nu au curent de mai bine de 2 zile. Anunțul lui Raed Arafat

Vremea severă din ultimele zile a provocat întreruperi masive de curent electric în mai multe județe. Foto: Antena 3 CNN

Vremea severă din ultimele zile a provocat întreruperi masive de curent electric în mai multe județe. În Alba și Hunedoara, aproximativ 15.000 de persoane sunt încă fără energie electrică, a anunțat luni secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Situația a fost sub control, dar unele județe au fost mai afectate, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric și, în unele zone din Alba, pe partea de apă”, a declarat Arafat într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, în județul Alba 10.000 de persoane nu aveau curent electric, iar în Hunedoara aproximativ 5.000. „Am ajuns la un moment dat la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere”, a spus șeful DSU.

Arafat a dat exemplul județului Alba: „De la 43.000 de persoane inițial fără curent, am ajuns acum la 10.000”. Tot în Alba, peste 8.000 de oameni au rămas temporar fără apă, din cauza întreruperii alimentării cu energie, însă problema a fost rezolvată.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise generatoare de mare capacitate, atât de la furnizorii de energie, cât și de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, inclusiv din județele limitrofe. Acestea asigură temporar curentul electric în unele localități, până la repararea avariilor.

Intervențiile sunt îngreunate în special în zonele montane și împădurite, unde liniile electrice avariate necesită mai mult timp pentru remediere. În județul Alba acționează 39 de echipe, iar în Hunedoara peste 30 de echipe lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie.

Raed Arafat a subliniat că nu toate zonele pot fi conectate la generatoare, din motive tehnice, motiv pentru care prioritatea rămâne repararea rapidă a rețelelor.

În prezent, patru județe se află sub cod portocaliu, iar 32 de județe sunt sub cod galben de vreme rea. Potrivit șefului DSU, nu este prognozată o agravare semnificativă a situației, însă circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu probleme specifice sezonului rece.

Autoritățile au intervenit și în județul Hunedoara, unde pacienți dializați nu au putut fi preluați de firmele private din cauza drumurilor greu accesibile. Transportul a fost asigurat cu mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar pacienții au fost sfătuiți să rămână internați până la îmbunătățirea accesului.

În contextul temperaturilor care pot coborî până la minus 15 grade, șeful DSU a cerut măsuri suplimentare pentru persoanele fără adăpost. „Am solicitat ca orice ambulanță, mașină de poliție sau de pompieri care identifică persoane fără adăpost să se asigure că acestea ajung la adăposturi”, a declarat el.

Arafat a cerut populației să circule cu prudență, să verifice condițiile drumurilor înainte de plecare și să respecte avertizările Salvamontului. „Vă rog să ascultați sfaturile Salvamontului și să evitați zonele cu risc de avalanșă”, a spus el, reamintind că recent a avut loc o avalanșă declanșată de schiori, din fericire fără victime.

De asemenea, șeful DSU a cerut ca sistemele RO-Alert să nu fie dezactivate: „Este important să știți ce se întâmplă în jurul vostru, ca să puteți evita situațiile periculoase”.