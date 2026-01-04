Vremea extremă a doborât peste 100 de copaci în județul Hunedoara și în jur de 6.500 de gospodării nu au curent

Pe drumurile naţionale din judeţ se acţionează cu un număr de 24 de utilaje. Foto: Getty Images

Vremea extremă a afectat puternic județul Hunedoara, unde ninsorile puternice și viscolul au pus la pământ peste o sută de copaci și au avariat sistemul de energie electrică. În continuare, în jur de 6.500 de consumatori nu au curent. Pe drumurile din judeţ acţionează 24 de utilaje de deszăpezire.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a anunțat, duminică după-amiază, că se intervine în continuare pentru a înlătura efectele ninsorilor abundente şi ale viscolului.

„Referitor la asigurarea transportului persoanei din localitatea Bătrâna, care necesită deplasare pentru dializă, pacientul a fost preluat de către echipajele ISU şi Salvamont. În prezent se efectuează deplasarea către localitatea Dobra unde este aşteptat de către firma specializată pentru transport persoane dializate. În sprijinul echipelor ISU şi Salvamont au venit membrii ai clubului Off Road Rescue 4X4”, a transmis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

Instituţia precizează că efectivele reunite au reuşi eliberarea drumului prin degajarea a aproximativ 100 de arbori căzuţi pe carosabil din cauza zăpezii şi a vântului.

De asemenea, pentru realimentarea cu energie electrică a comunei Bucureşci, un generator de mare putere din dotarea ISU Hunedoara a fost relocat, instalat şi este instalat pentru ca locuitorii din Curechiu, Şesuri şi Merişori să poată fi realimentaţi cu energie electrică până la remedierea avariilor înregistrate în zonă.

„În continuare, un număr de 29 de localităţi din judeţul Hunedoara sunt nealimentate cu energie electrică fiind afectaţi, un număr de 6.470 de utilizatori din 24.510 afectaţi iniţial. În teren se acţionează pentru remedierea avariilor cu un număr de 29 de echipe (18 din judeţul Hunedoara, 6 echipe sosite în sprijin din alte judeţe precum şi un număr de 5 echipe ale unor contractori privaţi)”, au precizat oficialităţile din Hunedoara.

Totodată, pe drumurile naţionale din judeţ se acţionează cu un număr de 24 de utilaje, iar operatorii economici care au în responsabilitate sectoarele de drumuri judeţene acţionează pentru menţinerea practicabilităţii acestor sectoare de drumuri cu un număr de 60 de utilaje.