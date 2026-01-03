ANM a emis alerte meteo de ninsori abundente și vijelii: La munte va fi viscol, la mare bate vântul cu putere. HARTA zonelor afectate

Publicat la 10:33 03 Ian 2026

Se anunță ninsori abundente în mai multe județe din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări și informări meteorologice care vizează aproape toată țara, cu ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, fenomene ce vor produce viscol în zonele montane și vânt puternic pe litoral.

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00

Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 10–30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă consistent, ce va ajunge la 20–50 cm.

În zonele deluroase, în Transilvania și Maramureș, vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5–15 cm.

În Banat, Oltenia și Muntenia, precum și pe arii restrânse din Crișana, Moldova și Dobrogea, se vor semnala precipitații mixte, iar izolat se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale ce vor depăși 70–80 km/h, în special la altitudini mari, unde ninsoarea va fi temporar viscolită.

ANM precizează că până vineri, 9 ianuarie, temporar, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Atenționare meteo cod galben de ninsori abundente

Interval de valabilitate: 3 ianuarie, ora 22:00 – 5 ianuarie, ora 20:00

În acest interval, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și în Carpații Meridionali și Occidentali, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Se vor acumula 30–50 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 30–40 cm la munte și 10–25 cm în zonele joase de relief.

La munte, vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot atinge 70–85 km/h, ninsoarea fiind temporar viscolită și vizibilitatea scăzută.

Cod galben de viscol și vânt puternic la mare și la munte

Interval de valabilitate: 3 ianuarie, ora 10:00 – 3 ianuarie, ora 22:00

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod Galben, care vizează viscol în Carpații Orientali și intensificări ale vântului pe litoral.

Astfel, local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

De asemenea, pe litoral sunt prognozate perioade cu vânt puternic, cu viteze de 50–60 km/h.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și hărțile ANM, întrucât condițiile meteo pot afecta circulația rutieră, transportul și activitățile desfășurate în zonele montane și costiere.