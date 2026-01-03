Vremea extremă a provocat avarii serioase în rețeaua electrică: peste 170 de localităţi din șase județe sunt afectate

Intervenţiile echipelor DEER vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum, a precizat compania. Foto: DEER/Facebook

Vremea extremă a provocat avarii serioase la rețeaua electrică, a anunțat compania Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER). Peste 170 de localități din șase județe sunt afectate de condițiile meteo nefavorabile care au avariat instalațiile din aria de acoperire a DEER. În jur de 80 de echipe acționează neîntrerupt şi se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări și informări meteorologice care vizează aproape toată țara, cu ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, fenomene ce vor produce viscol în zonele montane și vânt puternic pe litoral.

„La această oră, în arealul DEER sunt 171 localităţi/comune afectate de condiţiile meteo extreme, 746 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 44.751 de utilizatori afectaţi. Asigurăm toţi consumatorii că intervenţiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate”, a anunţat, sâmbătă, compania.





Potrivit unei informări a companiei, în judeţul Bihor, sunt cinci localităţi afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 1.837 de utilizatori afectaţi, în judeţul Cluj sunt 38 de localităţi afectate, 127 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 2.500 de utilizatori afectaţi, în judeţul Sălaj o localitate este afectată, trei posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 630 de utilizatori afectaţi.



În judeţul Alba, se înregistrează 59 de localităţi afectate, 441 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 28.187 utilizatori afectaţi, în judeţul Braşov este o localitate afectată, un post de transformare/post de alimentare nealimentat şi 47 de utilizatori afectaţi, în judeţul Harghita sunt opt localităţi afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 2.029 de utilizatori afectaţi.



De asemenea, judeţul Mureş are 36 de localităţi afectate, 106 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 7.287 de utilizatori afectaţi, în judeţul Sibiu se consemnează 22 de localităţi afectate, 28 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 2.084 de utilizatori afectaţi.

De asemenea, în judeţul Prahova este o localitate afectată, două posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate şi 150 de utilizatori afectaţi.