Peste 17.000 de oameni nu au în continuare curent după ninsorile abundente. Cele mai afectate județe sunt Sibiu, Mureș și Alba

Chiar şi în acest moment se desfăşoară lucrări de remediere în teren, Fot: Getty Images

După două zile de vreme extremă, cu ninsori și viscol, peste 17.000 de consumatori nu au în continuare curent, a anunțat Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă. Numărul acestora a scăzut semnificativ, de la aproape 95.000. Cele mai afectate județe de avarii la rețeaua de energie electrice sunt Alba, Mureş şi Sibiu.

După două zile de condiții meteo extreme, marcate de coduri galben şi portocaliu de intensificări ale vântului, viscol, ninsori abundente şi polei, au fost înregistrate avarii la nivelul unor instalaţii electrice din zonele gestionate de operatorii de distribuţie Distribuţie Energie Electrică din România, Distribuţie Oltenia şi Reţele Electrice din România.

„La data de 3 ianuarie, ora 06:00, numărul consumatorilor nealimentaţi la nivel naţional era de 94.668. Cele mai afectate judeţe au fost Alba, Mureş şi Sibiu. Ca urmare a intervenţiilor susţinute din teren, astăzi, 4 ianuarie, la ora 20:00, numărul s-a redus semnificativ, ajungând la 17.428 de consumatori. În ultimele 36 de ore, peste 100 de echipe de intervenţie au acţionat continuu şi au reuşit reconectarea la reţeaua de energie electrică a 77.240 de gospodării din întreaga ţară”, a precizat Ministerul Energiei.



Potrivit sursei citate, toţi operatorii de distribuţie şi-au asumat intervenţia rapidă şi continuă pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

Chiar şi la această oră se desfăşoară lucrări de remediere în teren, peste 100 de experţi electricieni, parte a 36 de echipe, acţionând pentru a reconecta gospodăriile la reţeaua electrică.



„Vântul puternic şi ninsorile au doborât numeroşi copaci peste reţelele electrice şi au provocat avarii la conductoare şi izolatoare, generând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică. Echipele operative au intervenit cu promptitudine pentru realimentarea zonelor afectate, inclusiv prin utilizarea de grupuri electrogene în localităţile greu accesibile. La nivel naţional, 85 de localităţi au fost afectate, iar majoritatea problemelor au fost remediate ca urmare a colaborării foarte bune dintre operatorii din sectorul energetic şi echipele IGSU, care au contribuit inclusiv cu 7 grupuri generatoare”, se subliniază în comunicat.



Reprezentanţii Ministerului Energiei atrag atenţia că ploaia îngheţată prognozată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, pe stâlpii de tensiune, însă echipele rămân mobilizate până la soluţionarea completă a situaţiilor apărute.



În ceea ce priveşte Sistemul Energetic Naţional, situaţia este stabilă, iar funcţionarea acestuia nu este afectată. Depozitele de gaze naturale sunt în prezent la un nivel de peste 71%, asigurând condiţii adecvate de siguranţă în alimentare, precizează sursa menţionată.



Pentru luni, 5 ianuarie, este programată o nouă reuniune a Comandamentului Energetic de Iarnă, în cadrul căreia vor fi evaluate toate intervenţiile realizate şi situaţiile de urgenţă energetică existente, în contextul emiterii unui nou cod galben de ninsoare, vânt puternic şi polei în cea mai mare parte a ţării