Mickey Rourke, ameninţat cu evacuarea pentru neplata chiriei. Actorul a lansat o strângere de fonduri pe internet

Mickey Rourke a lansat o strângere de fonduri pe platforma GoFundMe duminică, 4 ianuarie, în speranța de a evita evacuarea . În decembrie, actorul nominalizat la Oscar a primit o notificare: dacă nu plătește 60.000 de dolari chirie restantă , va trebui să-și părăsească locuinţa din Los Angeles.

Strângerea de fonduri, care se numeşte „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, a strâns până acum puțin peste 53.000 de dolari, cu un obiectiv de 100.000 de dolari, relatează La Repubblica. „Mickey Rourke a intrat în cinematografia americană ca o forță a naturii: crud, curajos și absolut original”, se arată pe pagina de donații. „În anii 1970 și 1980, nu a fost doar o vedetă de cinema, ci a simbolizat ceva rar: pericol amestecat cu vulnerabilitate, duritate amestecată cu suflet. De la Diner la Rusty the Wilderness și 9 1/2 Weeks , Mickey a oferit publicului spectacole care păreau trăite, nu interpretate, lăsând o amprentă de neșters asupra culturii cinematografice americane.” Rourke a abandonat apoi actoria în favoarea boxului, lăsându-și „ cicatrici fizice și emoționale permanente ”, abandonat „de industria care îl celebra cândva”. „ Faima nu te protejează de greutăți, iar talentul nu garantează stabilitatea ”, se arată pe GoFoundMe. „Ceea ce rămâne este o persoană care merită demnitate, o casă și șansa de a se pune din nou pe picioare.”

Mickey Rourke este una dintre cele mai complexe și contradictorii figuri ale cinematografiei americane contemporane, un actor a cărui carieră a fost marcată de ascensiuni meteorice, căderi bruște și renașteri surprinzătoare .

Născut la New York în 1952, Rourke s-a format ca actor la Actors Studio, urmând metoda lui Lee Strasberg, și și-a făcut debutul pe ecran la sfârșitul anilor 1970, distingându-se imediat printr-o intensitate neconvențională. Succesul a venit în anii 1980, când a devenit una dintre cele mai magnetice și neliniștite fețe de la Hollywood. Filme precum Rumble Fish și 9 ½ Weeks l-au consacrat ca un sex-simbol atipic , departe de canoanele vedetelor clasice. Rourke întruchipează personaje chinuite, fragile, adesea autodistructive, aducând pe ecran o fizicalitate și o vulnerabilitate care par să reflecte experiențele sale personale.

Tocmai intoleranța sa față de industria cinematografică și dorința sa de autenticitate l-au determinat, la începutul anilor 1990, să se distanțeze treptat de cinema. Rourke a abandonat Hollywood-ul pentru a se dedica boxului profesionist, o alegere care i-a afectat profund corpul și cariera. La revenirea pe ecran, chipul său se schimbase, marcat de operații și de o viață trăită fără compromisuri.

Retrogradat ani de zile în roluri marginale, în anii 2000 regizori precum Robert Rodriguez și Darren Aronofsky i-au redescoperit talentul. Cu filmul Sin City și mai ales The Wrestler, Rourke a revenit în atenția publicului, oferind performanțe de o intensitate emoțională extraordinară. Pentru rolul său de wrestler Randy „The Ram” Robinson a obținut o nominalizare la Oscar și numeroase premii internaționale, într-un film care pare să reflecte aproape autobiografic parcursul său artistic și personal.

Mickey Rourke a fost recent abordat pentru un nou thriller independent, Mascots , scris și regizat de Kerry Mondragon.