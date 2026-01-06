Ședință de urgență în Parlamentul Danemarcei, după anunțul-șoc făcut de SUA privind intenția de anexare a Groenlandei

Ședință plenară a Parlamentului danez, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia pentru Politică Externă a parlamentului din Danemarca se reunește marți de la ora 18:00 (19:00, ora României) în cadrul unei ședințe extraordinare, în contextul recentei declarații făcute de un înalt oficial al Casei Albe privind intenția administrație Trump ca Groenlanda să facă parte din SUA.

Conform presei daneze, comisia de politică externă a parlamentului danez are ședințe programate la intervale regulate, anunțate din timp. Ședința de mas a fost însă convocată în mod extraordinar.

Singurul punct de pe ordinea de zi este „Relația Regatului cu Statele Unite”, conform anunțului făcut de membrii parlamentului danez.

La întâlnire vor participa ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen (M) și ministrul Apărării Troels Lund Poulsen (V).

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite „să înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul, informează luni AFP, preluată de Agerpres.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

Dacă Donald Trump dă ordinul pentru invadarea Groenlandei, asta va însemna sfârșitul NATO, a spus prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, avertizând că „totul se va termina” dacă SUA anexează insula arctică.