Doi bărbați, tată și fiu, au căzut de pe un bloc cu zece etaje din Arad

<1 minut de citit Publicat la 13:35 06 Ian 2026 Modificat la 13:35 06 Ian 2026

Două persoane au murit la Arad după ce au căzut de pe bloc cu zece etaje FOTO: captură video Antena 3 CNN

Două persoane au murit la Arad după ce au căzut de pe bloc cu zece etaje. Criminaliștii s-au deplasat marți, la orele amiezii, la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Este vorba despre doi bărbați, de 27 și 57 de ani, care poartă același nume și se pare că sunt tată și fiu.

Ei sunt din Vaslui și nu au un domiciliu stabil în Arad. În cursul anului trecut au închiriat în Arad mai multe apartamente, a stabilit poliția până în acest moment.

Se pare că marți au intrat în blocul cu 10 etaje sub pretextul închirierii unui alt apartament. Au urcat la ultimul etaj și s-au aruncat în gol.

Deocamdată nimeni nu știe ce i-a determinat să recurgă la acest gest.

Locatarii din blocul situat în centrul Aradului nu îi cunoșteau.

Trupurile celor doi au fost ridicate și duse la morgă pentru autopsie.