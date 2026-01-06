Fiul lui Al Bano ar fi trebuit să fie în clubul din Crans Montana în seara tragediei

Al Bano Jr. Carrisi, cunoscut sub numele de Bido, urma să petreacă Revelionul la Le Constellation, clubul din Crans-Montana unde un incendiu a ucis 40 de tineri. Sursa foto: captura instagram/ loredanalecciso_

Cel mai mic fiu al lui Al Bano și al Loredanei Lecciso, Al Bano Jr. Carrisi, cunoscut sub numele de Bido, urma să petreacă Revelionul la Le Constellation, clubul din Crans-Montana unde un incendiu a ucis 40 de tineri.

Loredana Lecciso, mama tânărului şi partenera de viaţă a celebrului cântăreţ, a povestit totul pentru presa din Italia: „Fiul meu trebuia să fie în Crans-Montana. Bido frecventează Le Constellation și aproape a ajuns acolo în acea seară tragică.” Apoi a detaliat ce s-a întâmplat: „Bido a terminat liceul la Crans-Montana și și-a petrecut verile acolo cu Jasmine (n.red. sora sa). Prietena lui, Emily, este din zonă. Ne-am întâlnit acolo ca să petrecem Crăciunul împreună. Este un loc frumos. În timp ce ne plimbam, am trecut chiar prin fața locului unde a avut loc masacrul.”

Întreaga familie s-a întors apoi în Puglia, la Cellino San Marco, și chiar și copiii, Bido și prietena lui, „ au decis în ultimul moment să vină în Puglia pentru a întâmpina Anul Nou. Printre alternative, exista sărbătorirea în Crans Montana, iar dacă ar fi rămas acolo, ar fi fost la Le Constellation”, a mai adăugat Loredana Lecciso. „Al Bano spune că Cellino San Marco i-a salvat.” Nu și-a ascuns fericirea de a ști că fiul ei este în siguranță astăzi, dar „ ușurarea mea nu atenuează durerea tragediei pe care o trăiește familia. Nu-mi pot imagina ce simt, dar inima mea este alături de ei ”, a concluzionat aceasta.

Loredana Lecciso a mai povestit că ultimele zile au fost foarte dificile din punct de vedere psihologic din cauza stresului. Duminică aceasta se afla la Gara Centrală din Milano pentru a prinde trenul spre Roma. „La ora 8 dimineața, eram la Gara Centrală îndreptându-mă spre Roma. În loc să iau un taxi, am preferat să mă plimb, dar era foarte frig. Îmi căram bagajele și am urcat scările. Și cu o seară înainte, sărisem peste cină. Odată ajunsă la peron, în timp ce operatorul îmi cerea biletul, m-am sprijinit mai întâi de el și apoi am leșinat, leșinând pe valiză: m-am prăbușit în genunchi și m-am ghemuit ca un ou ca să nu mă rănesc.” Lecciso a relatat şi cum a fost ajutată imediat și cu amabilitate de către însoțitorul gării, persoana care o însoțea și ofițerii de poliție feroviară: „Mi-au spus că mi-am recăpătat cunoștința și am spus: «Sunt bine, sunt bine». Totuși, în timp ce încercam să mă ridic, am leșinat din nou. Când am deschis ochii, erau o duzină de oameni în jurul meu. Nu mi-am dat seama ce se întâmplase. Dar mi-am revenit și am cerut să fiu condusă la peron. Avusesem și câteva zile care fuseseră dificile pentru mine din punct de vedere psihologic.”