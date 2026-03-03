România îi cere Iranului să oprească atacurile din Orientul Mijlociu și Cipru. Însărcinatul cu afaceri a fost convocat la MAE

Partea română i-a transmis diplomatului iranian „protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu. Foto: Agerpres

România îi cere Iranului să oprească atacurile din Orientul Mijlociu și Cipru și „să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”. Însărcinatul cu afaceri al Iranului la București, Javad Karimi, a fost convocat, marți, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), la dispoziția ministrei Oana Țoiu. România a protestat „ferm” față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu și asupra Ciprului și și-a exprimat solidaritatea cu aceste țări.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, a fost convocat astăzi, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

Partea română i-a transmis diplomatului iranian „protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime.”

„România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protecția civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict”, se arată în comunicatul citat.

România și-a exprimat și solidaritatea cu statele atacate de Iran. „Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului și deplina solidaritate a României cu aceste țări”, a precizat MAE.

Totodată, i-a fost transmisă lui Javad Karimi „solicitarea constantă a României și a partenerilor europeni ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”.