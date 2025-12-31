Şoferii vor plăti mai mult pentru un litru de benzină şi motorină, din 1 ianuarie. Ar putea urma şi alte scumpiri, în lanţ

Şoferii vor plăti mai mult pentru un litru de benzină şi motorină, din 1 ianuarie / sursă foto: Getty Images

Benzina şi motorina se vor scumpi chiar din prima zi a anului 2026, după majorarea accizelor. În sectorul transportului de marfă, motorina este esenţială, iar aceaste creşteri de costuri de la pompă ar putea atrage după sine şi alte scumpiri, în lanţ, pe rafturile supermarketurilor.

Preţul carburantului va creşte din 1 ianuarie 2026, din cauza majorării accizelor. Dacă pe 31 decembrie, la benzinării, un litru de benzină costă 7,3 lei, iar un litru de motorină - 7,54 lei, creşterea din prima zi a anului 2026 va fi de 30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că, pentru un plin de 50 de litri, vom plăti cu 14 - 16 lei mai mult.

În România, accizele şi TVA-ul reprezintă o parte importantă din preţul final la pompă.

Prețul combustibilului are efecte în lanț până pe rafturile magazinelor

Prețul barilului de petrol scade în toată lumea, însă combustibilii nu se ieftinesc. Cel puțin nu în România. Astfel, în loc să urmăm traiectoria globală de scădere a prețurilor la pompă, în România șoferii vor plăti mai mult, a declarat analistul financiar la XTB România, Radu Puiu, pentru Agerpres.

„Evoluţia preţurilor benzinei influenţează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale şi, implicit, preţurile alimentelor. În perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă, aceste efecte se traduc printr-o presiune suplimentară asupra bugetelor consumatorilor.

Totuşi, anul 2025 a adus o evoluţie favorabilă pe piaţa petrolului la nivel global, deşi preţurile la pompă par să evite o astfel de traiectorie, preţurile fiind aproape la fel de ridicate”, arată Radu Puiu.

În prezent, aproximativ 55% din preţul benzinei şi 50% din cel al motorinei reprezintă taxe colectate de stat, respectiv TVA şi accize, atenţionează analistul XTB, iar anul 2026 va aduce o nouă majorare a accizelor.

„Ministerul Finanţelor a anunţat că, de la 1 ianuarie, acciza pentru benzină va creşte la 3,06 lei pe litru, iar pentru motorină la 2,80 lei pe litru, de la nivelul actual de 2,54 lei. Aceste măsuri vor determina o scumpire suplimentară estimată la 30-40 de bani pe litru, aplicabilă încă din noaptea de Revelion, de la ora 00:00”, subliniază Radu Puiu.