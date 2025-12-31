Loto 6/49. Trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 în ultima zi din an. Report 8,69 milioane de euro la o categorie

Trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 în ultima zi din an / sursă foto: Hepta

Loteria Română a anunţat că miercuri, 31 decembrie, organizează tragerile speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară. La Joker se înregistrează un report uriaş, de 8,69 milioane de euro.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câţtiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preţurile variantelor simple de joc

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Ce reporturi se înregistrează

se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report in valoare de peste 71.800 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

La tragerile speciale Loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie, Loteria Romănă a acordat peste 31.600 de câştiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.