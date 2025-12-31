Rusia a atacat cu drone regiunea Odesa: patru oameni au fost răniți

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. Sursa foto: Telegram/State Emergency Service

Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în atacuri aeriene ruseşti în cursul nopţii de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a indicat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Serhii Lisak, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Dronele au atacat infrastructura rezidenţială, logistică şi energetică din regiunea noastră”, a afirmat pe Telegram guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, adăugând că atacurile au deteriorat mai multe clădiri şi au provocat incendii.

Doi copii, în vârstă de 8 şi 14 ani, precum şi un bebeluş de 7 luni au fost răniţi. Un bărbat de 42 de ani este în stare gravă, a subliniat Lisak.

Aceste atacuri au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev şi Moscova, la scurt timp după declaraţii americane şi ucrainene făcând cunoscute progrese în discuţiile în vederea unui acord care ar putea opri invazia rusă a Ucrainei.

Kievul a subliniat marţi lipsa de dovezi care să susţină acuzaţiile Moscovei privind un atac cu drone ucrainene asupra unei reşedinţe a preşedintelui rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova a avertizat că îşi va înăspri poziţia în discuţiile care vizează încheierea conflictului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că o reuniune cu liderii ţările aliate cu Kievul este programată pentru 6 ianuarie în Franţa, după o întâlnire pe 3 ianuarie în Ucraina cu consilieri de securitate din statele care susţin Kievul.