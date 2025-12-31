Jaf ca-n filme în Germania. Hoții au spart cu un burghiu un seif din care au furat bani, aur și bijuterii de 30 de milioane de euro

Hoții au intrat într-o bancă din vestul Germaniei și au spart cu un burghiu de mari dimensiuni un seif din care au furat numerar și bunuri de valoare estimate la 30 de milioane de euro, a anunțat poliția, scrie BBC.

Un purtător de cuvânt al poliției a comparat spargerea cu filmul hollywoodian de jaf „Ocean’s Eleven”, declarând pentru agenția AFP că a fost „executată foarte profesionist”.

În timpul jafului de la banca de economii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, hoții au forțat deschiderea a peste 3.000 de casete de valori care conțineau bani, aur și bijuterii.

Poliția din Gelsenkirchen a precizat că a aflat despre infracțiune după ce, în primele ore ale dimineții de luni, s-a declanșat o alarmă de incendiu.

Hoții nu au fost încă prinși. Potrivit poliției, ei au profitat de „zilele liniștite de Crăciun” pentru a jefui clădirea de pe Nienhofstrasse, în cartierul Buer.

Investigațiile inițiale sugerează că au pătruns în bancă și au fugit printr-o parcare alăturată.

Martorii au relatat că au văzut mai mulți bărbați cu sacoșe mari pe scara parcării, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Poliția a declarat că imaginile video arată un Audi RS 6 negru ieșind din parcare, pe De-La-Chevallerie-Strasse, în primele ore ale dimineții de luni.

Gaura către camera subterană a seifului a fost descoperită după ce s-a declanșat alarma de incendiu în primele ore ale dimineții de luni, iar poliția și pompierii au percheziționat clădirea.

Clienții afectați au fost rugați să contacteze Sparkasse, banca punând la dispoziție o linie telefonică specială. Poliția a securizat intrarea sucursalei marți, după ce un număr mare de clienți s-au adunat în fața clădirii cerând informații.

„Nu am putut dormi azi-noapte. Nu primim nicio informație”, a declarat un bărbat pentru postul Welt, potrivit Reuters, în timp ce aștepta în fața sucursalei, adăugând că acolo își ținea economiile pentru bătrânețe.

Un mesaj de pe site-ul băncii arăta că sucursala va rămâne închisă și marți, în urma spargerii.

Sparkasse a transmis că 95% dintre casetele de valori ale clienților au fost forțate de hoți, astfel că probabilitatea ca aceștia să fi fost afectați este „foarte ridicată”.

Banca a adăugat că conținutul fiecărui compartiment este asigurat până la 10.300 de euro și le-a recomandat clienților să verifice dacă au acoperire suplimentară prin polița de asigurare a locuinței.