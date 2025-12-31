Doi tineri au murit carbonizaţi în maşină, după un accident rutier produs în oraşul Găeşti

Doi tineri au murit carbonizaţi în maşină, după un accident rutier. Sursa foto: IGSU

Detașamentul de Pompieri Găești, judeţul Dâmboviţa, a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, în noaptea de marţi spre miercuri, după un accident cumplit de maşină, în urma căruia doi tineri au murit, carbonizaţi.

Maşina în care se aflau tinerii de 18 şi 19 ani a lovit colţul unei clădiri, s-a răsturnat, apoi a luat foc.

”La data de 31 decembrie a.c., în jurul orei 02:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti - Formaţiunea Rutieră au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în oraşul Găeşti. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 18 ani, din oraşul Găeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Vladimir Streinu, din oraşul Găeşti, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, acroşând colţul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc”, conform IPJ Dâmboviţa.

"Noaptea trecută, în jurul orei 02:50, am fost solicitați să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în orașul Găești. Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

La sosirea echipajelor a fost identificat un autoturism răsturnat, cuprins de flăcări. Din nefericire, în interiorul autoturismului au fost identificate două persoane decedate (carbonizate). Concomitent au fost asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor", au mai transmis autorităţile.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.