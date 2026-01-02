Primarul musulman al New York-ului declanșează un scandal din prima zi de mandat. Deciziile care au stârnit furie în Israel

1 minut de citit Publicat la 20:31 02 Ian 2026 Modificat la 20:31 02 Ian 2026

Zohran Mamdani a stârnit furie în Israel în urma primelor decizii adoptate în calitate de primar al New York-ului. Foto: Getty Images

Ministerul israelian de Externe l-a acuzat vineri de antisemitism pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, după o serie de măsuri luate de liderul progresist la câteva ore de la preluarea oficială a mandatului, notează Politico.

Furia oficialilor israelieni a fost provocată de faptul că Mamdani a revocat încă din prima zi politicile de susținere a statului evreu adoptate de predecesorul său, Eric Adams.

Printre documentele revocate se numără o definiție a antisemitismului adoptată de Adams conform Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

Definiția IRHA pune semnul egal între antisemitism și anumite critici la adresa Israelului, cum ar fi negarea caracterului etnic evreiesc al statului.

Mamdani a revocat, de asemenea, ordinul care interzicea instituțiilor din New York să adopte sancțiuni sau să instituie boicoturi la adresa Israelului.

El a anulat, totodată decizia prin care șeful poliției din New York era însărcinat să evalueze propunerile de reglementare a activităților de protest în apropierea lăcașurilor de cult. Această decizie fusese adoptată după demonstrații în fața unei sinagogi din Upper East Side.

"În prima sa zi ca primar al orașului New York, Mamdani își arată adevărata față: el renunță la definiția IHRA a antisemitismului și ridică restricțiile privind boicotarea Israelului. Aceasta nu este leadership. Este combustibil antisemit pe foc deschis", a acuzat ministerul israelian.

Zohran Mamdani spune că Israelul nu ar trebui să existe "ca stat evreu"

Mamdani a devenit primar imediat după miezul nopții Anului Nou, începând un mandat în legătură cu care democrații americani speră că va impulsiona partidul înaintea alegerilor mid-term (în care se schimbă o parte din mandatele congresionale, n.r.) din 2026.

Socialistul democrat în vârstă de 34 de ani și-a făcut campanie electorală pe baza unei agende ambițioase, dar costisitoare, care include îngrijire universală gratuită a copiilor și transport gratuit cu autobuzul, finanțat parțial prin taxe mai mari pentru corporații și pentru cei bogați.

Mamdani a respins în repetate rânduri acuzațiile de antisemitism, argumentând că mesajele sale critice la adresa Israelului vizează preocupări legate de drepturile omului.

El s-a angajat să protejeze comunitatea evreiască din New York, menținându-și în același timp opiniile cu privire la politica din Orientul Mijlociu.

Politicianul a spus, între altele, că nu crede că Israelul ar trebui să existe ca "stat evreu".