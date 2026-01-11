Cuplul care a supraviețuit 66 de zile plutind în derivă pe Oceanul Pacific, după ce balenele le-au scufundat vasul

Mai bine de două luni au supraviețuit cu pește crud și cutrei litri de apă potabilă pe zi. Foto: Profimedia

Un cuplu a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o barca pneumatică, hrănindu-se cu „aproape un kilogram de pește crud pe zi”, după ce balenele le-au scufundat iahtul. William și Simone Butler se aflau la aproximativ 1.200 de mile de coasta Costa Ricăi când ambarcațiunea lor a fost distrusă.

În 1989, cei doi au pornit într-o aventură pe mare, încercând să înconjoare globul la bordul unui iaht de 12 metri. La doar trei săptămâni de la plecare, pe 15 iunie 1989, aflați la mare distanță de uscat, au fost înconjurați de balene, care le-au scufundat ambarcațiunea.

William și Simone au reușit să ia rapid de pe iaht câteva provizii care cu siguranță le-ar fi fost de ajutor: mâncare, echipament de pescuit și o pompă de aproximativ trei kilograme, numită „Survivor-35”, un dispozitiv acționat manual care transforma apa sărată în apă potabilă. Apoi nu au putut face altceva decât să se refugieze pe o barcă pneumatică.

Decizia pare însă că le-a salvat viața. Cei doi aveau să rămână în derivă pe Oceanul Pacific timp de 66 de zile. Mai bine de două luni au supraviețuit în principal cu pește crud și cu „prețioșii trei litri de apă potabilă” pe care William, în vârstă de 60 de ani la acel moment, îi obținea zilnic cu ajutorul pompei.

Aceștia au fost salvați, în cele din urmă, de Paza de Coastă din Costa Rica și transportați la un spital din orașul de coastă Golfito. În mod surprinzător, starea lor de sănătate era relativ bună, deși erau deshidratați și arși de soare grav.

William le-a povestit jurnaliștilor chiar de pe patul de spital cum prindea pește în fiecare zi: „M-am forțat să mănânc aproape un kilogram de pește crud pe zi și am forțat-o și pe soția mea să facă la fel”, a spus el. Chiar și așa, ambii au pierdut aproximativ 23 de kilograme fiecare în timpul supraviețuirii pe mare.

După recuperare, cuplul s-a întors în Statele Unite. „Este greu de crezut că acum șapte zile eram încă în derivă, încercând să ajungem la țărm. Chiar e greu de vorbit despre ce s-a întâmplat”, declara William.

Cei doi au mai povestit că au fost nevoiți să se apere de rechini și că au fost contactați pentru a-și transforma povestea într-o carte sau într-un film. Totuși, după experiență, au preferat să stea departe de ocean. „O să ne odihnim și o să stăm departe de mare o vreme, la munte, pe câmpii”, spunea William la acea vreme.

Potrivit unui necrolog, William Butler a murit în iunie 2024, iar soția sa a decedat cu câțiva ani înainte. Necrologul amintește și de lunga sa carieră de navigator, începută la vârsta de 14 ani, când a comandat prima sa călătorie pe mare deschisă, din Havana spre Varadero, la bordul unei ambarcațiuni de doar 4,5 metri.

De-a lungul vieții, William a parcurs peste 74.000 de mile marine, participând la expediții de vânătoare de comori, pescuit, traversări transatlantice, ocolirea Capului Horn și o tentativă de înconjurare a lumii, încheiată dramatic atunci când velierul său a fost scufundat de balene.