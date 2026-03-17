„Taxă de horoscop” de 200 de lei, la Spitalul Județean Buzău: Atât plătesc cei care cer ora naşterii pentru astrogramă și ascendent

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău percepe o taxă de 200 de lei tuturor persoanelor care vor să afle ora exactă a naşterii, demersul în unele cazuri fiind determinat de dorinţa aflării ascendentului, date fără de care, potrivit specialiştilor, nu se poate realiza o astrogramă.

Potrivit SJU Buzău, datele privind locul şi ora exactă a naşterii se regăsesc în registre care sunt păstrate la nivelul instituţiei spitaliceşti timp de 20 de ani. O parte dintre persoanele care au solicitat date privind ora exactă a naşterii au fost motivate de realizarea astrogramei.

„La nivelul SJU Buzău este implementată taxa pentru solicitarea, eliberarea documentelor privind data şi ora naşterii. Au existat solicitări în acest sens, însă aceste informaţii se regăsesc în foile de observaţie care sunt păstrate timp de 20 de ani în cadrul unităţii medicale. Costul unei astfel de solicitări este de 200 de lei”, a declarat pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

De ce este importantă ora nașterii în astrologie și ce este ascendentul

Conform astrologilor, cunoaşterea exactă a orei naşterii este determinantă în aflarea cu acurateţe a ascendentului unei zodii.

„Astrologic, fără ora de naştere nu se poate redacta un profil complet de personalitate. Ora de naştere dă ora exactă a profilului astrologic pentru că, în funcţie de ora de naştere, se determină ascendentul. Ascendentul este constelaţia care răsare în momentul în care te-ai născut. De acolo începe astrograma, de la momentul naşterii.

Ascendentul descrie personalitatea, personalitatea înseamnă masca noastră şi ceea ce văd alţii şi modul în care noi ne comportăm în lume. Ascendentul vorbeşte despre modul în care suntem percepuţi, modul în care ne vede lumea şi modul în care ne prezentăm în lume. De exemplu aspect, temperament, atitudine, prestanţă, prezenţă. Zodia arată felul nostru de a fi, structura interioară. Ascendentul este interfaţa dintre noi şi lume, este ecranul cu exteriorul, este apariţia, imaginea.

La patru minute după ceas, deci în patru minute, pământul se roteşte cu un grad. La fiecare patru minute se schimbă gradul ascendent, deci uneori a determina un ascendent sau altul, a şti dacă eşti, de exemplu, cu ascendent în Leu sau în Fecioară, poate să fie o chestiune de patru minute, atât de mare este precizia", a declarat, pentru Agerpres, astrologul Valeriu Pănoiu.

Astrologia, considerată de unii cea mai veche ştiinţă din lume

Astrologia fascinează oamenii din cele mai vechi timpuri. Ea studiază legăturile dintre evenimentele petrecute pe Pământ şi poziţia şi mişcarea planetelor.

Astrologia a fost definită de-a lungul timpului în felurite moduri. Se spune despre ea că este cea mai veche ştiinţă cunoscută.

Astrologii moderni definesc astrologia ca pe un limbaj simbolic, un fel de artă. Comunităţile ştiinţifice consideră astrologia o pseudoştiinţă sau o superstiţie.

În ciuda diferenţelor de opinii, majoritatea astrologilor sunt de acord că poziţionările corpurilor cereşti folosesc la interpretarea evenimentelor trecute şi prezente, precum şi la prezicerea viitorului.

La Suceava, „taxa de horoscop” a fost redusă de la 100 de lei la 10 lei

10 lei trebuie să plătească persoanele care solicită Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava eliberarea unui document care să ateste ora nașterii „pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă”. Inițial, taxa era de 100 de lei, însă rectificarea a fost aprobată în decembrie 2025, în ședința Consiliului Județean Suceava, la solicitarea unității medicale.

Potrivit hotărârii adoptate, taxa va fi achitată exclusiv de persoanele „care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

Deși ora și data nașterii sunt înscrise pe brățările aplicate nou-născuților imediat după naștere, există persoane care doresc un document oficial, inclusiv în situații în care nașterea a avut loc în urmă cu 20-30 de ani, ceea ce presupune verificări suplimentare în arhiva spitalului.

Tariful de 10 lei este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie” și a fost introdus pe fondul creșterii numărului de solicitări din partea pacienților care cer astfel de documente.

Ce zice ministrul Sănătății despre „taxa de horoscop”

„Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea”, a spus ministrul, în luna decembrie.

Alexandru Rogobete a precizat că nu are nimic împotriva celor care vor să își afle informațiile pentru hărțile astrologice, dar îi îndeamnă pe români să acorde prioritate prevenției medicale.

„Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening. Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă el personal își cunoaște ora nașterii, ministrul a răspuns afirmativ: „Da, știu. Ora nașterii este 00:00”.