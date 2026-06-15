Comuna din România unde primarul tocmai a fost demis: De ce nu l-au mai vrut locuitorii și primul mesaj al edilului după referendum

Buletin de vot introdus într-o urnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Primarul comunei Sânger din Mureș, Vasile Grec, a fost demis din funcție în urma referendumului local organizat duminică, după ce majoritatea alegătorilor care s-au prezentat la urne au votat pentru revocarea sa din funcție.

Potrivit procesului-verbal publicat de Autoritatea Electorală Permanentă, din cele 1.138 de voturi valabil exprimate, 594 de persoane, reprezentând 52,20%, au răspuns „DA” la întrebarea: „Sunteți de acord cu demiterea domnului Vasile Grec din funcția de primar al comunei Sânger, județul Mureș?”, în timp ce 544 de alegători (47,80%) au votat „NU”.

La referendum au participat 1.149 de alegători din totalul celor 1.763 înscriși pe listele electorale permanente. Dintre votanți, 32 au votat pe liste suplimentare, iar 41 au utilizat urna mobilă. Au fost înregistrate și 11 voturi nule.

Referendumul a îndeplinit condițiile de validare prevăzute de Legea nr. 3/2000, care impune o prezență de minimum 30% din numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente și un număr de voturi valabil exprimate de cel puțin 25% din totalul persoanelor înscrise pe liste. În plus, rezultatul este decis prin majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate, condiție care a fost de asemenea îndeplinită.

Rezultatele finale urmează să fie înaintate către Judecătoria Luduș pentru validarea oficială. Ulterior, Instituția Prefectului – Județul Mureș va emite ordinul de constatare a încetării mandatului primarului.

Până la organizarea unor alegeri locale parțiale, atribuțiile executive ale administrației locale vor fi exercitate de viceprimarul comunei.

„Sunt supărat”: Primul mesaj transmis de Vasile Grec după referendum

La scurt timp după anunțarea rezultatului, Vasile Grec a publicat pe rețelele sociale un mesaj adresat locuitorilor comunei:

Bună dimineața! Am stat până în această dimineață pentru a pleca din Primărie, după ce mi-am depus renunțarea la funcție, în urma Referendumului. Vă mulțumesc tuturor și îmi cer scuze dacă uneori am greșit față de dumneavoastră! În urmă cu exact 10 ani, am intrat în această implicare pentru încercarea de a salva Comuna Sânger! Cu toate că mi-am dedicat tot timpul pentru binele Comunei, unii ați considerat că nu este bine ceea ce fac. Este clar, nu mai am ce căuta în Comuna Sânger, dar țin să vă reamintesc: am lăsat un buget de peste 2,5 milioane euro pentru 2026;

proiect de digitalizare de circa 500.000 euro;

proiect de canalizare în derulare de peste 2,5 milioane euro;

modernizare iluminat stradal în valoare de 1 milion lei;

construire școală nouă de circa 3,5 milioane euro;

solicitare asfaltare 9,6 km. Toate acestea sunt în 2026. Să dea Dumnezeu ca cei care mă vor urma și în care aveți încredere să finalizeze lucrările prevăzute în 2026 și să înceapă alte proiecte pentru comunitate! Iubesc Comuna Sânger, dar astăzi sunt supărat și nu știu ce să vă zic altceva decât să fiți sănătoși și să alegeți conducătorul care vă reprezintă! Doamne ajută tuturor!

De ce a fost inițiat referendumul pentru demitere

Demiterea primarului PSD în funcţie a fost iniţiată de fostul edil PNL, Alexandru Măgheran, care în 2024 a pierdut în faţa actualului edil, la o diferenţă de 30 de voturi.

Printre argumente, figurează neimplementarea unor proiecte aflate în stadii avansate sau cu finanțare asigurată, existența riscului de pierdere a finanțărilor, afectarea dezvoltării infrastructurii locale și menținerea unor condiții de trai considerate sub standardele actuale.

Lui Vasile Grec i se mai impută încălcarea principiilor transparenței decizionale cu privire la deciziile administrative, la proiecte și la utilizarea fondurilor, o gestionarea ineficientă a problemelor comunității, degradarea infrastructurii locale și lipsa unor soluții concrete pentru nevoile cetățenilor.

Edilului demis i s-a mai reproșat că ar fi deteriorat relația dintre administrație și cetățeni, fapt ce ar fi dus la scăderea încrederii în instituțiile publice locale, dar și posibile abuzuri și tratament discriminatoriu, refuzul acordării echitabile a serviciilor publice, utilizarea aparatului administrativ în scop de intimidare, lipsa dialogului și crearea unui climat de teamă în comunitate.