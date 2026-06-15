Antena 3 CNN Actualitate Locale O turistă străină a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din Cluj-Napoca. Ce se știe, după primele verificări ale poliției

O turistă străină a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din Cluj-Napoca. Ce se știe, după primele verificări ale poliției

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 16:40 15 Iun 2026 Modificat la 16:40 15 Iun 2026
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Mașini de poliție în Cluj Napoca. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: IPJ Cluj via Facebook

O femeie în vârstă de 45 de ani, cetăţean străin, a murit într-un hotel din Cluj-Napoca, iar poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit Agerpres.

„În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 12:55, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către managerul unei unităţi hoteliere din municipiu cu privire la faptul că o persoană cazată ar fi fost găsită decedată într-o cameră a unităţii. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetăţean străin”, se arată într-o informare transmisă, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Potrivit sursei citate, din verificările preliminare efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă pe corpul acesteia, dar cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.

Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

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