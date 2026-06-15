Reguli noi pentru terase în București, în sezonul de vară 2026. PMB introduce măsuri stricte privind muzica, programul și mobilierul

4 minute de citit Publicat la 13:48 15 Iun 2026 Modificat la 13:48 15 Iun 2026

Mese și scaune pe terasa unei cafenele din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Noul regulament privind terasele de pe domeniul public din Capitală, supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, prevede măsuri pentru limitarea zgomotului şi protejarea liniştii locatarilor.

De asemenea, este reglementat aspectul mobilierului utilizat iar toate amenajările trebuie să fie complet reversibile.

Reguli privind zgomotul și muzica ambientală

Conform proiectului, este interzisă amplasarea de echipamente audio sau sisteme de sonorizare pe faţadele imobilelor unde se află punctul de lucru sau în zona teraselor.

Sistemele de sonorizare din spaţiile interioare vor difuza muzică cu rol de fundal ambiental. Este interzisă difuzarea muzicii înainte de 10:00, între orele 13:00 şi 14:00 şi după ora 22:00.

Program de funcționare și restricții pentru evenimente

Agenţii comerciali de la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe au obligaţia de a izola fonic spaţiile respective.

Pe perioada evenimentelor sportive este permisă amplasarea de ecrane TV în perimetrul teraselor, dar nivelul de zgomot nu va trebui să perturbe vecinătăţile imediate.

Agenţii comerciali de la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe îşi vor putea desfăşura activitatea până la ora 22:00 de duminică până joi şi până la ora 24:00 în zilele de vineri şi sâmbătă.

Unităţile care deţin aprobare pentru funcţionare permanentă (24/24h) pot continua activitatea de servire pe terasă şi în intervalul nocturn, cu condiţia interzicerii totale a muzicii sau a oricărei surse de zgomot tehnologic în exterior şi a menţinerii unui nivel ambiental de decibeli care să nu afecteze liniştea locatarilor din imobilele învecinate.

Nerespectarea repetată a orarului de funcţionare sau a limitelor de zgomot atrage suspendarea sau retragerea definitivă a avizului de amplasare a terasei, fără returnarea taxelor achitate.

În spaţiile interioare ale localurilor aflate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi pe terasele aferente acestora nu se organizează petreceri, aniversări, evenimente.

Reguli de amplasare și protecția patrimoniului urban

Amplasarea teraselor temporare nu trebuie să altereze caracterul arhitectural al zonei protejate şi nici să producă degradări pavajului, mobilierului urban sau vegetaţiei existente.

În zonele protejate, se va urmări menţinerea vizibilităţii către elementele de patrimoniu. În parcuri, este permisă avizarea teraselor temporare exclusiv pe suprafeţele mineralizate, în faţa imobilelor intabulate ca spaţii comerciale.

Toate amenajările aferente terasei temporare trebuie să fie complet reversibile, fiind realizate din elemente uşoare care pot fi demontate şi îndepărtate integral la expirarea perioadei de funcţionare.

La expirarea termenului de valabilitate, beneficiarul are obligaţia de a dezafecta complet terasa şi de a readuce amplasamentul la starea iniţială în termen de maximum 48 de ore. În caz contrar, autoritatea locală are dreptul de a proceda la eliberarea spaţiului, în termen de 24 de ore, toate costurile aferente fiind suportate de către operatorul economic.

Este interzisă utilizarea oricăror echipamente specifice (sisteme de încălzire, răcire, iluminat) care nu deţin omologare CE şi nu respectă normele de siguranţă în exploatare.

Interdicții privind echipamentele și materialele utilizate

În zonele construite protejate este strict interzisă amplasarea, în perimetrul teraselor, a echipamentelor tehnice şi a elementelor decorative parazitare, cum ar fi: vitrine frigorifice, frigidere, echipamente de încălzire exterioară, sisteme de răcire prin pulverizare, ventilatoare de exterior, precum şi a oricăror butaforii sau elemente artificiale de decorare a faţadelor (inclusiv ghirlande din plante sau flori artificiale).

Este interzisă avizarea şi amplasarea teraselor temporare în dreptul imobilelor care prezintă faţade degradate sau cu risc seismic Rs1, pentru care nu s-au efectuat lucrări de punere în siguranţă, reparaţii curente, întreţinere sau consolidare.

Condiții de amplasare și siguranță

Amplasarea teraselor temporare se poate face pe lungimea faţadei spaţiului comercial deţinut, cu păstrarea unui culoar de acces/evacuare din imobil în caz de urgenţă. Culoarul trebuie să aibă cel puţin de 1,10 metri.

Se interzice compartimentarea spaţiului teraselor cu alte obiecte cu excepţia meselor şi scaunelor.

Pe străzile fără trotuare avizarea teraselor se face cu condiţia păstrării unui culoar continuu de 4.00 metri, complet liber de orice amenajare, pentru a asigura circulaţia autospecialelor, în caz de urgenţă.

Design, materiale și estetică urbană

Pentru terasele amplasate în zone protejate şi în Centrul Istoric, se vor utiliza exclusiv materiale autentice (metal, lemn, ratan natural sau împletituri de calitate), fiind strict interzisă utilizarea plasticului de tip PVC, a polietilenei sau a materialelor compozite cu aspect strident.

Se va utiliza mobilier cu design zvelt, care să nu obtureze vizibilitatea către faţadele monumentelor istorice, fiind interzis mobilierul de tip lounge (canapele, fotolii masive).

Paleta coloristică va fi compusă exclusiv din culori neutre (gri, negru, alb, crem) sau tonuri pastelate, pentru a nu aduce prejudiciu esteticii clădirilor clasate.

Este interzisă utilizarea mobilierului care poartă însemne comerciale, logouri ale producătorilor de băuturi sau mesaje publicitare, cu excepţia elementelor de identificare discretă a operatorului economic.

Mobilierul trebuie să fie uşor, să poată fi stivuit şi facil de manevrat, pentru a asigura eliberarea rapidă a amplasamentului în situaţii de urgenţă sau pentru operaţiunile de salubrizare.

Umbrirea teraselor temporare se va realiza exclusiv prin sisteme mobile şi retractabile.

Amenzi și alte sancțiuni

Nerespectarea prevederilor regulamentului se sancţionează cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 10.000 de lei iar în unele situaţii chiar cu retragerea sau anularea avizului de amplasare.

Amplasarea teraselor temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti este permisă exclusiv în baza unui aviz de amplasare, emis de Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul PMB.

Cererile pentru emiterea avizului de amplasare se soluţionează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete, prin emiterea unei soluţii favorabile sau nefavorabile.

Avizul va fi valabil pe întreaga durată a sezonului, sub condiţia achitării taxei de ocupare a domeniului public.