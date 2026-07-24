ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna august

<1 minut de citit Publicat la 08:52 24 Iul 2026 Modificat la 08:52 24 Iul 2026

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru ultima lună de vară. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 27 iulie - 24 august. Potrivit meteorologilor, în primele trei săptămâni din luna august, temperaturile vor avea valori peste cele obişnuite, în special în vestul ţării.

În săptămâna 27 iulie – 3 august, valorile termice vor fi sub cele normale în sud-estul ţării, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, sud-vest şi în zonele montane.

În intervalul 3 – 10 august, temperaturile vor deveni mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mari abateri pozitive în vest.

Precipitaţiile vor fi deficitare la nivelul întregii ţări, mai ales în regiunile intracarpatice.

În săptămâna 10 – 17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obişnuit în nord, centru şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori în vest şi nord-vest.

Precipitaţiile vor fi sub normal doar în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de mediile perioadei.

Pentru intervalul 17 – 24 august, meteorologii estimează temperaturi peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de normal în întreaga ţară.