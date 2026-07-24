16 tineri din CLT Alexandria, în programul european L.O.C.A.L. EU – Study Tour 2026

2 minute de citit Publicat la 12:28 24 Iul 2026 Modificat la 12:28 24 Iul 2026

Oportunități europene de învățare și leadership pentru tinerii din Alexandria.

În perioada 27 iulie – 9 august 2026, o delegație formată din membri ai Consiliului Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) și coordonatori educaționali va participa la cea de-a doua mobilitate internațională din cadrul programului „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026”, un program de mobilitate, diplomație educațională și leadership european dedicat tinerilor.

Programul este derulat de Primăria Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA), și urmărește formarea unei noi generații de lideri comunitari, capabili să contribuie activ la dezvoltarea comunităților locale și la promovarea valorilor europene.

Pe parcursul celor 14 zile, participanții vor traversa 4 state europene și vor vizita orașe precum Cracovia, Berlin, Bruxelles, Bruges, München și Budapesta. Programul mobilității îmbină componenta educațională cu cea instituțională și culturală, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a înțelege mai bine mecanismele europene, rolul diplomației și importanța dialogului intercultural.

Programul include o serie de întâlniri oficiale și vizite educaționale de referință:

• vizita oficială la Ambasada României în Republica Federală Germania, la Berlin;

• întâlnirea cu reprezentanții Institutului Cultural Român din Berlin;

• vizita la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles;

• participarea la activități educaționale în cadrul Parlamentului European;

• întâlnirea cu reprezentanții Kreisjugendring München-Stadt, organizația-umbrelă a peste 70 de structuri de tineret din München, recunoscută pentru proiectele sale dedicate participării civice și implicării tinerilor în procesele democratice.

Totodată, elevii vor participa la activități culturale și de dezvoltare personală, printre care vizita la Memorialul Auschwitz-Birkenau, vizite la Atomium, Muzeul BMW și Allianz Arena din München, precum și activități de descoperire a patrimoniului istoric și cultural european în orașele incluse în program.

Scopul principal al programului de mobilitate este crearea unei rețele transnaționale de tineri lideri care să realizeze schimburi de bune practici și să contribuie la identificarea unor soluții pentru problemele majore cu care se confruntă elevii de liceu, precum bullying-ul, adicțiile, abandonul școlar și sănătatea mintală.

Prin intermediul programului L.O.C.A.L. EU, Consiliul Local al Tinerilor Alexandria își propune să transforme Alexandria într-un hub de inovație socială și participare civică, conectând valorile locale și identitatea națională cu experiența europeană.

Programul beneficiază de sprijinul unor parteneri instituționali și media și își propune să devină un model de bună practică pentru mobilitățile educaționale cu impact comunitar dezvoltate de structurile de tineret din România.

Despre CLTA

Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) oferă elevilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și de a influența deciziile care îi privesc direct.

CLTA a fost constituit în 2006 și, de atunci, liceenii și-au ales periodic reprezentanții, continuând tradiția implicării civice. Alegerea primarului și a consilierilor tineri simbolizează începutul unei noi generații de lideri, pregătiți să contribuie activ la viața comunității și să promoveze proiecte care să răspundă nevoilor și aspirațiilor colegilor lor, dar și să influențeze pozitiv dezvoltarea municipiului.

Misiunea Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria este de a reprezenta vocea elevilor din liceele din municipiu, de a încuraja implicarea civică a tinerilor și de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale.

Despre programul „L.O.C.A.L. EU”

Programul L.O.C.A.L. EU reprezintă o inițiativă strategică dedicată formării unei noi generații de lideri comunitari și urmărește dezvoltarea unei rețele transnaționale de tineri implicați civic, capabili să contribuie activ la dezvoltarea comunităților locale și la promovarea valorilor europene.

În cadrul acestui demers, elevii din Alexandria vor avea oportunitatea de a înțelege mai bine rolul diplomației românești, activitatea unei misiuni diplomatice și modul în care instituțiile statului român contribuie la consolidarea relațiilor europene și la sprijinirea comunităților de români din diaspora.