Axios: SUA și Marea Britanie pregătesc o conferință internațională pentru Strâmtoarea Ormuz

2 minute de citit Publicat la 19:15 25 Iul 2026 Modificat la 19:15 25 Iul 2026

Șeful militar al armatei SUA, generalul Dan Caine, ar putea participa la reuniune. Foto: Getty Images

SUA și Regatul Unit intenționează să convoace săptămâna viitoare, la Londra, o reuniune la nivel înalt cu scopul de a crea o posibilă coaliție internațională pentru protejarea transportului maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Axios doi diplomați europeni și alte două surse familiarizate cu situația.

Redeschiderea strâmtorii pentru navigația comercială reprezintă un element esențial al oricărei strategii americane de ieșire din războiul cu Iranul, precum și al eforturilor de stabilizare a piețelor energetice mondiale.

Programul și data reuniunii sunt încă în discuție și nu au fost stabilite definitiv. La aceasta ar putea participa miniștri ai apărării și comandanți militari de rang înalt din țările occidentale și din statele regiunii, potrivit diplomaților europeni. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și șeful militar al armatei SUA, generalul Dan Caine, ar putea participa la reuniune. Un oficial de la Casa Albă a confirmat că SUA și Regatul Unit vor să convoace conferința săptămâna viitoare.

Războiul SUA-Iran a reînceput în forță

De când Iranul a început să atace nave în Strâmtoarea Ormuz, în urmă cu două săptămâni, SUA desfășoară zilnic atacuri asupra unor ținte militare iraniene de-a lungul coastei sudice a țării.

În ultimele patru zile nu au fost înregistrate atacuri iraniene asupra navelor comerciale. Unii oficiali americani din domeniul apărării susțin că motivul este faptul că atacurile SUA au eliminat aproape complet capacitatea militară a Iranului din zona strâmtorii.

Alți oficiali afirmă, însă, că Iranul este în continuare capabil să atace nave în regiune.

Miercuri, Donald Trump a amenințat că va bombarda poduri și centrale electrice, inclusiv în Teheran, dacă Iranul va ataca alte nave în strâmtoare. Iranul a răspuns amenințând infrastructura statelor din Golf aliate cu SUA.

Escaladarea situației din Strâmtoarea Ormuz a început după ce negocierile dintre Oman, Iran și Qatar privind un nou aranjament pentru această zonă s-au încheiat fără rezultat.

La scurt timp după aceea, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întors la Teheran pentru consultări, iar Gardienii Revoluției au început să deschidă focul asupra navelor din strâmtoare.

Negocieri dificile

Vineri, o delegație din Oman a sosit la Teheran pentru reluarea discuțiilor privind mecanismul de redeschidere a strâmtorii.

Araghchi a declarat, vineri, că a discutat diverse inițiative și propuneri cu omologul său din Pakistan, țară care mediază discuțiile dintre SUA și Iran.

„Problema dintre noi și SUA nu este lipsa unui mediator. Problema este abordarea Americii”, a spus el.

Araghchi a adăugat că Iranul „nu se va supune intimidărilor americane” și își va apăra interesele în Strâmtoarea Ormuz.

„Atât timp cât obiectivele și revendicările legitime ale poporului iranian nu sunt îndeplinite, este firesc să ne continuăm actuala direcție”, a afirmat el.

Araghchi a discutat, vineri, la telefon cu ministrul de externe din Oman, Sayyid Badr al-Busaidi, despre „siguranța navigației maritime și trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit unui comunicat al ministerului iranian de externe.

„Cei doi miniștri au vorbit de importanța menținerii securității maritime și au discutat soluții regionale și forme de cooperare menite să împiedice o nouă escaladare în regiune”, se precizează în comunicat.

SUA vor să continue discuțiile purtate în ultimele luni de Regatul Unit și Franța cu mai multe țări privind formarea unei posibile coaliții internaționale pentru Strâmtoarea Ormuz, au declarat sursele.

Una dintre principalele condiții stabilite de numeroase țări este încetarea luptelor din strâmtoare, astfel încât situația din zonă să fie suficient de sigură pentru desfășurarea unei misiuni maritime internaționale.

Potrivit surselor, SUA vor ca aliații lor să trimită în regiune nave de deminare, nave militare și drone pentru a contribui la securizarea rutelor comerciale maritime.

„Americanii caută o cale de ieșire și vor ajutorul nostru”, a declarat diplomatul european.