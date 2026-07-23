Donald Trump spune că pregătește un „atac mai mare ca niciodată” contra Iranului: „Sunt aproape de decizie. Suntem cu toții pregătiți”

1 minut de citit Publicat la 22:30 23 Iul 2026 Modificat la 22:31 23 Iul 2026

Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat pentru publicația americană Axios, joi, că ia în considerare serios un „atac mai mare ca niciodată” împotriva Iranului și că bombardamentele ar putea să fie mai intense decât cele de la vârful Operațiunii Epic Fury.

Într-un interviu scurt, Trump a recunoscut că o astfel de decizie va avea consecințe și a spus că nu a luat încă o decizie finală.

Președintele american nu a dat nici un calendar sau termen limită până la care să se decidă. Doi alți oficiali americani au confirmat că președintele SUA încă pendulează și că nu a dat noi ordine armatei.

Cea mai recentă escaladare a războiului a dus la o creștere accelerată a prețurilor la barilul de petrol. O revenire la un război de intensitate mare cu Iranul este nepopulară printre votanții americani.

„Iau în considerare un atac masiv, mai mare ca niciodată. Sunt aproape de a lua o decizie. Suntem cu toții pregătiți pentru asta”, a declarat Trump.

Președintele SUA a mai spus și că Israelul „s-ar alătura în două minute dacă le-am cere-o”. El a adăugat că SUA „nu au nevoie de nimeni” pentru a lansa o nouă operațiune contra Iranului.

Trump mai susține, fără dovezi, că iranienii „vor să negocieze” dar că nu sunt pregătiți să facă o înțelegere în acest moment.

„Încă nu îi doare suficient de tare”, a mai spus Trump, referindu-se la iranieni.

Două surse regionale familiarizate cu discuțiile și cu eforturile de mediere spun că cei din conducerea regimului de la Teheran nu au acceptat o propunere recentă de încetare a focului.

„Noi încercăm, dar iranienii nu ajută deloc”, a spus una dintre sursele citate de Axios.

Escaladarea războiului

Statele Unite și-au intensificat atacurile în ultimele 12 zile, în încercarea de a opri atacurile iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Până acum, Iranul nu a dat niciun semn că ar intenționa să își schimbe abordarea. Dimpotrivă, și-a intensificat, la rândul său, atacurile din regiune.

Rebelii Houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, au început să atace nave saudite în Marea Roșie, amplificând tensiunile pe o altă rută esențială pentru transportul petrolului și destabilizând și mai mult piața mondială a energiei.

Trump a scris pe contul său de Truth Social că, dacă Houthi vor mai ataca nave în Marea Roșie, „Statele Unite vor considera Iranul responsabil”.

Houthi, a afirmat el, sunt o grupare interpusă a Iranului, iar în consecință „Iranului și, desigur, Houthi înșiși li se vor aplica represalii militare severe”.