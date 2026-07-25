Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4. Foto: Getty Images

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs sâmbătă după-amiază, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), relatează Agerpres.



Seismul a avut loc la adâncimea de 101,3 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km sud de Buzău, 57 km sud de Focşani, 73 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov şi 69 km nord-est de Ploieşti.



De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.



Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.