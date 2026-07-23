Un TIR a luat foc, după ce șoferul a ignorat semnalele de avertizare și s-a izbit de un tren

Trecerea de nivel unde a avut loc accidentul este dotată cu instalaţie de semnalizare automată. Foto: capturi Antena 3 CNN

Șoferul unui TIR care transporta ciment a ignorat instalație de semnalizare automată de la trecerea la nivel cu calea ferată și s-a izbit violent de un tren. Autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe firul II. La acest moment nu există informații că ar fi existat victime.

Trenul IR 1952 Suceava - Constanţa, operat de CFR Călători, s-a ciocnit violent joi seara, în jurul orei 22:00, de un TIR, la trecerea la nivel cu calea ferată situată la km 323+650, între Săcueni Roman şi Galbeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, a transmis CFR într-un comunicat de presă.

Trecerea de nivel unde a avut loc accidentul este dotată cu instalaţie de semnalizare automată. Astfel, șoferii sunt avertizați cu privire la apropierea trenurilor, precizează administratorului de infrastructură feroviară, într-un comunicat.



În urma impactului autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe firul II.



„Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă intervin la faţa locului pentru stingerea incendiulu.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice. Conform evaluărilor disponibile la această oră, avaria este de amploare și necesită intervenții tehnice complexe”, a precizat CFR în comunicatul citat.

Pentru remedierea instalaţiilor vor interveni două drezine, îndrumate din Bacău şi Roman.



„Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi este mobilizat pentru evaluarea stării infrastructurii, stabilirea întinderii avariei şi organizarea lucrărilor de remediere. Repunerea sub tensiune şi reluarea circulaţiei pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranţă”, a transmis CFR.

De asemenea, în acest moment, informaţiile privind existenţa unor victime şi impactul complet asupra circulaţiei feroviare sunt în curs de verificare.



În cadrul campaniei naţionale de conştientizare „O clipă, o viaţă!”, CFR SA reaminteşte tuturor conducătorilor auto obligaţia de a respecta semnalele luminoase şi acustice, indicatoarele rutiere şi regulile de traversare a căii ferate.