Bolojan estimează că Agenția de Cadastru își va relua activitatea săptămâna viitoare, după ce baza de date a fost spartă de hackeri

Un hacker a scos la vânzare, pe Internet, datele furate de la Agenția pentru Cadastru. Foto: Getty Images

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, a declarat, joi, că autoritățile lucrează la remedierea bazelor de date după atacul cibernetic împotriva Agenției Naționale de Cadastru și a estimat că activitatea agenției va fi putea fi reluată de săptămâna viitoare. Premierul a mai spus și că valabilitatea contractelor ar putea fi prelungită în Parlament, pentru a acoperi zilele de nefuncționare ale bazelor de date.

„În momentul de față, se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de STS, SRI și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față, este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către STS, iar centrul național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt nevoie măsuri suplimentare de securitate.

Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că, în cursul săptămânii viitoare, se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date.

Asta înseamnă că marți am avut o săptămână de când activitatea agenției este blocată. Până marțea viitoare vor fi două săptămâni.

Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că printr-o prelungire a programului agenției de cadastru zilnică sau cu lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională.

Având în vedere durata, consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut, care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste contracte să poată beneficia de TVA-ul redus cu prelungirea pe cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare, asta vor stabili colegii din Parlament.

Dar, ceea ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru și ceea ce se poate întâmpla, din păcate în orice moment, pentru că vedem ce se întâmplă în toate țările, nu suntem doar noi afectați, e o lecție pentru toți cei implicați, în sensul de a respecta standardele de proiecte, de a evita fărâmițarea între instituții, de a avea oameni competenți și de a folosi cele mai bune protecții și de a actualiza în permanență aplicațiile pe care le folosim.

Și astăzi a avut loc o ședință a Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, cu peste 120 de autorități implicate, în care s-a pus în vedere respectare standarelor este obligatorie și monitorizarea va fi făcută strict în perioada următoare pentru a limita atacurile care pot veni și care pot afecta funcționarea instituțiile publice sau bazelor de date”, a spus premierul Ilie Bolojan.