Noi imagini, din dronă, cu blocul care a explodat în Rahova. Primăria Bucureşti: "Urmează să dăm ordinul de începere a lucrărilor"

4 minute de citit Publicat la 21:31 23 Iul 2026 Modificat la 21:31 23 Iul 2026

Noi imagini, din dronă, cu blocul care a explodat în Rahova. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a prezentat noi imagini, surprinse din dronă, cu blocul care a explodat în Rahova. "Imaginile sunt necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a blocului. Urmează să dăm ordinul de începere a lucrărilor", a anunţat instituţia.

Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranţă a imobilului.

› Vezi galeria foto ‹

Primăria Capitalei susţine că a făcut tot ce a depins de această instituţie "încâ din primul moment după ce a avut loc deflagrația din blocul situat pe Calea Rahovei 317".

"Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, apoi se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate", au transmis autorităţile. Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului sunt necesare doar pentru ca oamenii să poate intra în case, să-şi recupereze din bunuri, acolo unde e posibil.

De asemenea, Primăria Capitalei a realizat un istoric al siutiaţiei blocului care a explodat în Rahova:

"17 octombrie 2025 – Are loc explozia.

✔️PMB și DGASMB intervin pentru sprijinirea locatarilor;

✔️Organizăm un punct de comandă la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”;

✔️Persoanele evacuate le oferim hrană, apă și sprijin de urgență;

✔️În jurul blocului Poliția instituid un perimetru de siguranță, iar accesul în clădire este interzis;

✔️Identificăm nouă hoteluri și suportăm integral cazarea;

✔️Punem la dispoziție numărul de telefon 021.9524 pentru cazare și asistență;

✔️Lansâm un apel pentru donații, în parteneriat cu World Vision România.

✔️ Consilierii generali aprobă 2,9 milioane de lei pentru hoteluri, chirii și alte măsuri de sprijin.

18 octombrie 2025

✔️ Continuăm relocarea și sprijinul acordat familiilor afectate;

✔️Aproape 300 de persoane sunt evaluate, iar 62 sunt cazate în hoteluri;

✔️Ne întâlnim cu locatarii, în cadrul căreia le prezentăm concluziile preliminare privind starea blocului.

19 octombrie 2025

✔️ Mergem mai departe cu acțiunile de sprijin pentru locatari;

✔️Ridică. mașinile avariate pentru eliberarea perimetrului.

20 octombrie 2025

✔️Multăm primele patru familii din hoteluri în apartamente.

23 octombrie 2025

Ne întâlnim din nou cu proprietarii pentru discutarea soluțiilor de locuire și a pașilor necesari pentru reconstrucție.

24 octombrie 2025

✔️ Are loc o ședință a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul căreia sunt aprobate noi măsuri de sprijin pentru locatarii afectați de explozie.

✔️Consilierii generali aprobă încă 1,1 milioane de lei pentru măsuri de sprijin și protocolul dintre PMB și Habitat for Humanity România;

✔️Suplimenteăm fondul de rezervă și alocăm fondurile necesare pentru punerea în siguranță a imobilului și executarea lucrărilor urgente;

✔️ Demarăm programul de relocare în apartamente închiriate, iar chiria o suportăm integral. Pânâ acum, PMB a plătit pentru chiria celor 43 de familii evacuate 115.000 de euro.

Apartamentele și le-au ales unde au dorit de pe piața liberă.

3 noiembrie – 17 decembrie 2025

✔️Demarăm două proceduri de achiziție pentru punerea în siguranță a blocului. Nu s-a prezentat niciun constructor.

10 decembrie 2025 – 6 februarie 2026

✔️ Pentru a putea începe lucrările de punere în siguranță am avut nevoie de mandatare din partea tuturor proprietarilor.

Ultimul proprietar a semnat a semnat acotdul pe 6 februarie.

13 februarie

✔️Inițiem cea de-a treia procedură de achiziție pentru lucrările de punere în siguranță a imobilului. S-a prezentat un singur constructor.

4 martie

✔️Primăria Sectorului 5 eliberează autorizația de construire.

5 mai

✔️ Bugetul PMB este aprobat și care include fondurile necesare pentru lucrările de punere în siguranță.

15 mai

✔️Semnâm contractul de execuție a lucrărilor de punere în siguranță cu firma Apolodor.

19 mai

Primarul General Ciprian Ciucu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanți și ingineri de la Apolodor și reprezentanți ai ISU se întâlnesc cu locatarii.

Le explică, pas cu pas, ce urmează, cât vor dura lucrările și când vor putea intra în bloc pentru a-și recupera bunurile.

8–9 iunie

✔️Expertul judiciar solicită efectuarea unor săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În această perioadă, proiectantul nu are acces pe șantier pentru continuarea proiectării.

16 iunie – 17 iulie

✔️Distrigaz înlocuiește o conductă de gaze în perimetrul străzii Vicina;

✔️Sunt demarate procedurile pentru asigurarea dirigenției de șantier și pentru obținerea documentelor necesare branșării la apă și energie electrică;

✔️Sunt realizate branșamentele pentru organizarea de șantier (apă și energie electrică), solicitate de constructor.

17 iulie

✔️Este predat amplasamentul către constructor.

22 iulie

✔️O echipă a constructorului merge din nou pe teren. Filmează cu drona. Imaginile sunt necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a blocului. Urmează să dăm ordinul de începere a lucrărilor.