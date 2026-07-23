Un preot din Argeș a fost suspendat de BOR după ce a fost ales președinte al PSD Topoloveni

1 minut de citit Publicat la 13:03 23 Iul 2026 Modificat la 13:05 23 Iul 2026

Pavel Gheorghe Dănuț a fost ales președinte al organizației PSD Topoloveni / sursă foto: Facebook - PSD Argeș

Preotul Pavel Gheorghe Dănuț a fost oprit de la slujire și este cercetat disciplinar de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, după ce a fost ales președinte al organizației PSD Topoloveni, scrie Pitești24. Potrivit sursei citate, preotul este un apropiat al primarului orașului Topoloveni, Gheorghiță Boțârcă.

Ulterior, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a reacționat în urma informațiilor apărute cu privire la alegerea unui cleric din eparhie într-o funcție de conducere a unei organizații politice locale din orașul Topoloveni.

Arhiepiscopia a transmis că au fost aplicate sancțiuni imediate.

De altfel, conform hotărârilor Sfântului Sinod (nr. 1844/2016, 6970/2020 și 1731/1 martie 2024), preoților, diaconilor și monahilor le este strict interzis: să desfășoare activități politice partinice; să fie membri ai unui partid politic și să ocupe funcții de conducere în cadrul vreunei formațiuni politice.

Potrivit instituției, preotul nu a informat conducerea Arhiepiscopiei despre intenția sa de a candida pentru șefia unei organizații politice locale din Topoloveni și nu a primit nicio aprobare în acest sens.

„1. Biserica Ortodoxă Română are o poziție clară, fermă și consecventă cu privire la implicarea clericilor în activitatea politică partinică, aceasta fiind exprimată prin hotărârile Sfântului Sinod nr. 1844/2016, 6970/2020 și 1731/1 martie 2024, și reafirmată în mod constant de Patriarhia Română cu fiecare prilej al alegerilor politice.

Potrivit acestor hotărâri, arhiereilor, preoților, diaconilor, monahilor și monahiilor le este interzis să desfășoare activitate politică partinică, să fie membri ai unui partid politic ori să exercite funcții de conducere în cadrul unor formațiuni politice.

2. Clericul Pavel Gheorghe Dănuț la care fac referire recentele articole de presă este preot cu slujire misionară în cadrul Protoieriei Topoloveni, îmbisericit pe seama Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Orașul Topoloveni, Județul Argeș. Acesta nu este încadrat cu contract individual de muncă în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

3. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului nu a fost informată de către clericul amintit anterior despre decizia de a candida pentru funcția de președinte al unei organizații politice locale din Orașul Topoloveni, și nu a aprobat niciun demers în acest sens”, a transmis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, într-un comunicat de presă.

Astfel, acum, Pavel Gheorghe Dănuț este cercetat disciplinar de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și a fost oprit de la slujire.