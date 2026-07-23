O femeie în cărucior a fost găsită cerșind lângă BMW-ul X5 al mamei ei, în București. Era de „ore în șir în soare” când a venit Poliția

2 minute de citit Publicat la 13:43 23 Iul 2026 Modificat la 13:43 23 Iul 2026

O sesizare privind o persoană care cerșea pe străzile Sectorului 6 din București a dus la o serie de verificări și suspiciuni de exploatare. Polițiștii locali spun că au descoperit o situație care a atras atenția: o femeie aflată într-un cărucior era lăsată să apeleze la mila trecătorilor în plin soare, iar în apropiere se afla un autoturism BMW X5.

Potrivit Poliției Locale Sector 6, patrula aflată în teren nu s-a limitat la o legitimare de rutină, ci a continuat verificările pentru a stabili împrejurările exacte.

„Dincolo de aparențe: O sesizare de cerșetorie în Sectorul 6 a dus direct la un BMW X5 și la suspiciuni de exploatare”, au transmis reprezentanții instituției într-o postare publicată marți.

Femeia cerșea ore întregi în soare, iar mașina din apropiere aparținea mamei sale

Polițiștii locali au precizat că femeia observată cerșind părea într-o situație vulnerabilă, fiind lăsată „ore în șir în soare”.

„Aflați în teren, băieții din patrula de intervenție nu s-au limitat doar la o legitimare de rutină a unei femei care apela la mila publicului. Lăsată ore în șir în soare, femeia părea victima perfectă a vulnerabilității”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Sector 6.

În timpul verificărilor, agenții au observat un autoturism BMW X5 parcat în apropierea locului unde femeia cerșea.

„Mergând un pas mai departe, patrula a observat un autoturism BMW X5 parcat în imediata apropiere. În urma verificărilor amănunțite, a ieșit la iveală un detaliu izbitor: proprietarul bolidului de lux este chiar mama femeii care cerșea în plin soare. Mai mult, ambele au exact aceeași adresă de domiciliu în județul Bacău.”, se arată în mesajul Poliției Locale Sector 6.

Potrivit instituției, cele două femei au aceeași adresă de domiciliu în județul Bacău.

Poliția verifică o posibilă exploatare prin cerșetorie

Reprezentanții Poliției Locale Sector 6 spun că aceste elemente au ridicat suspiciuni privind o posibilă exploatare a unei persoane vulnerabile prin cerșetorie.

„Această coincidență ridică suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile prin cerșetorie”, au transmis polițiștii locali.

Autoritățile urmează să stabilească dacă există elemente care indică încălcarea legii și cine se face responsabil pentru situația descoperită.

Cazul a fost transmis către Poliție și DGASPC

Pentru continuarea verificărilor, Poliția Locală Sector 6 a sesizat Secția 22 Poliție și a solicitat sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

„Pentru că siguranța și protecția persoanelor sunt prioritare, s-a acționat imediat și coordonat”, au transmis reprezentanții instituției.

DGASPC urmează să evalueze situația femeii și să stabilească eventualele măsuri de sprijin necesare, iar structurile competente vor continua cercetările.

Poliția Locală Sector 6 îi îndeamnă pe cetățeni să sesizeze situațiile în care observă persoane vulnerabile care ar putea fi exploatate sau cazuri suspecte de cerșetorie organizată.

Dacă observați astfel de cazuri, fapte antisociale sau persoane care au nevoie de ajutor, nu ezitați să contactați Dispeceratul Poliției Locale Sector 6 la numărul de telefon: 021.9546 (disponibil 24/7).

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678 sau la linia TelVerde pentru victimele violenței domestice și discriminării: 0800 500 333, disponibile 24/7. În caz de pericol imediat, apelați 112.