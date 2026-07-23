Irineu Darău anunță că a fost amendat cu peste 100.000 de lei de AMEPIP. Pentru ce a fost sancționat: „Nici măcar nu eram ministru”

Irineu Darău, ministerul interimar al Economiei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat joi seara că a fost amendat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu 104.832 de lei. Darău a contestat amenda în instanță, susținând că este tras la răspundere pentru întârzieri acumulate înainte de preluarea mandatului.

Potrivit ministrului, aceasta este cea mai mare sancțiune aplicată până acum unui membru al Guvernului.

„Poți fi amendat cu peste 100.000 de lei pentru întârzieri produse înainte să ajungi în funcție? Eu tocmai am fost”, a transmis Irineu Darău.

AMEPIP îi reproșează că până la 31 martie 2026 nu au fost finalizate procedurile de selecție a administratorilor pentru cinci companii de stat. Ministrul afirmă însă că a preluat conducerea instituției pe 23 decembrie 2025, cu doar 98 de zile înainte de termenul invocat. În plus, susține că unele dintre proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani și se întinseseră pe mandatele a trei sau patru miniștri.

„Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a declarat Darău.

Ministrul afirmă că, după preluarea mandatului, a reorganizat procedurile și a emis ordine pentru modificarea comisiilor de selecție, astfel încât activitatea acestora să poată fi reluată. Noile comisii ar fi inclus și experții solicitați de AMEPIP.

Darău: AMEPIP mă sancționează pentru blocaje la care chiar ea a contribuit

Darău susține, de asemenea, că instituția care l-a sancționat ar fi contribuit la întârzierile respective. Potrivit acestuia, AMEPIP trebuia să își desemneze reprezentanții în comisiile de selecție, însă în unele situații ar fi întârziat mai mult de două luni.

Tot AMEPIP ar fi reziliat contractul cu expertul independent necesar pentru desfășurarea procedurilor, fără de care selecțiile nu puteau continua în mod legal.

„Cu alte cuvinte, instituția care avea un rol esențial în desfășurarea procedurilor ajunge să mă sancționeze pentru blocaje la care chiar ea a contribuit”, a transmis ministrul.

Una dintre cele cinci companii invocate în aplicarea sancțiunii este Romfilatelia. Irineu Darău susține însă că Ministerul Economiei nu este acționarul direct al companiei, iar ministrul nu avea competența legală de a numi administratorii. În plus, societatea se afla într-un proces de reorganizare prin fuziune.

Darău acuză și un tratament diferit față de alte situații similare, în care AMEPIP ar fi cerut doar continuarea procedurilor, fără să îi amendeze pe miniștrii implicați.

„Nu cer tratament preferențial. Cer doar același tratament pentru toți”, a precizat acesta.

Ministrul consideră că aplicarea unei sancțiuni personale pentru întârzieri moștenite creează un precedent periculos pentru miniștri, primari, funcționari sau manageri ai unor instituții publice.

„Dacă acceptăm ideea că poți răspunde personal pentru întârzieri moștenite, atunci transmitem un mesaj periculos: nu contează ce ai făcut tu, contează doar cine este de serviciu când trebuie găsit un vinovat”, a declarat Darău.

Darău: Nu cred în coincidențe

Acesta spune că nu se opune controalelor sau sancțiunilor, însă consideră că amenda primită este arbitrară și disproporționată.

„Un stat puternic nu este cel care dă cele mai mari amenzi, ci cel care aplică aceleași reguli tuturor, în mod egal și cu bun-simț”, a mai transmis ministrul.

Irineu Darău afirmă că va continua procedura în instanță și va merge „până la capăt” cu contestarea sancțiunii, despre care spune că este lovită de nulitate și nelegalitate.

Ministrul a mai precizat că, încă din primele luni ale mandatului, a declanșat procedurile de selecție la toate companiile restante și că nu dorește ca membrii conducerilor companiilor de stat să fie „numiți din pix”.

În finalul postării, Darău sugerează că sancțiunea ar putea avea și o motivație politică.

„Nu cred în coincidențe. Am remarcat graba și chiar precipitarea. Nu există nici urmă de proporționalitate sau de individualizare. S-a urmărit în mod expres un cuantum mare”, a susținut ministrul.

Acesta a adăugat că amenda nu îl va intimida și că va continua procesul de reformare a Ministerului Economiei.