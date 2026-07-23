Un șofer de Lamborghini a fost filmat din elicopterul MAI în timp ce a făcut trei depăşiri pe linia continuă, în Cluj

Un șofer de Lamborghini, filmat din elicopterul MAI în timp ce a făcut 3 depăşiri pe linia continuă, în Cluj. Sursa foto: Facebook/Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj

Un șofer de Lamborghini a fost filmat din elicopterul poliţiei în timp ce a făcut trei depăşiri depășiri neregulamentare pe DN1, în apropiere de Huedin. Informațiile au fost transmise în timp real unui echipaj aflat la sol, care a oprit autoturismul. Șoferul a fost amendat cu aproape 4.000 de lei și a rămas fără permis pentru 180 de zile. Postarea celor de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a devenit virală și a stârnit un val de reacții și ironii.

În vârstă de 50 de ani, un bărbat din Cluj-Napoca a efectuat trei depășiri într-o zonă cu linie continuă, iar faptele sale au fost observate de echipajul aerian al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat într-un elicopter, din care făcea parte și un polițist al IPJ Cluj. Totodată, scenele au fost filmate de la bordul aparatului de zbor.

Înregistrarea cu depăşirile neregulamentare făcute de şoferul de Lamborghini a fost făcută publică pe reţelele sociale de reprezentanții IPJ Cluj. Postarea a atras un val de reacții, iar glumele nu au întârziat să apară. "«Ce culoare doriţi maşina?»./«Ceva strident, să mă vadă şi din elicopter!»", "Maşina aceea este mai scumpă decât elicopterul", "Dacă domnu' avea BMW, ar fi avut vreo 6-7 depășiri, oricum eu am văzut un Duster care depășea pe linie continuă și în rampă, deci se poate «mai bine de atât»", "Pe ăsta l-aţi oprit doar pentru că s-a lăsat el oprit" sunt patru dintre comentariile lăsate de internauţi.

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, bărbatul a fost amendat cu aproape 3.900 de lei și a rămas fără permis pentru 180 de zile, după ce a fost surprins din elicopter efectuând trei depășiri neregulamentare pe DN1, în apropiere de Huedin.

"Dacă s-ar da amenzi ca in alte țări în funcție de venit cred că mulți zmei ar dispărea de pe șosele. Scopul sistemului acesta este ca amenda să aibă un efect similar asupra tuturor, indiferent dacă persoana câștigă 1.500 € sau 150.000 € pe lună", a scris un internaut într-un comentariu lăsat la postarea celor de la IPJ Cluj.

Polițiștii clujeni au subliniat că depășirile neregulamentare se numără printre principalele cauze ale accidentelor grave și îi îndeamnă pe șoferi să respecte marcajele și indicatoarele rutiere și să efectueze această manevră doar atunci când este permisă și poate fi realizată în siguranță.