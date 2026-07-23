The Guardian: Oradea e singurul oraș important din Europa care blochează Marșul Pride

În acest an, Ark Oradea a propus peste 100 de trasee posibile pentru Marșul Pride. Foto: Getty Images

Oradea este singurul mare oraș din Europa unde autoritățile locale blochează în mod repetat organizarea Marșului Pride, scrie The Guardian. Jurnaliștii englezi semnalează că primarul este liberal, iar incidentul a atras atenția mai multor organizații internaționale, care au comparat ce se întâmplă la Oradea cu ce s-a întâmplat în Budapesta în timpul regimului Orban. „Restricționarea marșurilor Pride a devenit un indicator al regresului democratic”, au scris peste 152 de organizații într-un apel către municipalitatea orașului.

Conflictul dintre comunitatea LGBT din Oradea și Primăria, care a interzis pentru al patrulea an la rând organizarea Marșului Pride, a fost relatat pe larg într-un reportaj The Guardian.

Încă din 2023, activiștii din Oradea, un oraș cu o populație de 180.000 de oameni, au cerut autorizație de la autoritățile locale pentru organizarea evenimentelor Pride. În fiecare an însă s-au lovit de opoziția autorităților, ceea ce face ca Oradea să fie singurul oraș important din Uniunea Europeană în care administrația locală a blocat în mod repetat organizarea marșurilor Pride.

„În fiecare an, autoritățile locale au reușit să găsească pretexte tehnice sau legale pentru a interzice evenimentele Pride în Oradea”, a spus Iulian Dițiu, co-fondatorul și președintele Ark Oradea, organizatorul local al marșului Pride.

Organizatorii marșului au propus peste 100 de trasee posibile

În 2024 li s-a spus că niciunul dintre parcurile orașului nu erau disponibile la orele solicitate. În anul următor, activiștii au înaintat 12 potențiale trasee pentru marș, dar li s-a spus că niciunul nu este potrivit.

În acest an, Ark Oradea a propus peste 100 de trasee posibile. Miercuri, autoritățile locale au comunicat că nu pot organiza marșul pe nicio rută, deoarece s-ar suprapune cu alte evenimente sau cu lucrări la infrastructura publică.

Primarul, membru al unui partid care se definește drept liberal, conservator și creștin-democrat, nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere, scrie The Guardian.

Dițiu a spus că refuzurile repetate transmit un mesaj mai amplu.

„Avem impresia că mesajul pe care încearcă să ni-l transmită este că nu suntem bineveniți aici. Nu au afirmat niciodată în mod deschis că interzic Pride din motive legate de comunitatea LGBT. Se ascund întotdeauna în spatele unor motive tehnice”, a spus el.

Oradea, comparat cu Budapesta

Disputa a atras tot mai multă atenție la nivel internațional. Peste 152 de organizații din 30 de țări au semnat o declarație prin care cer autorităților să permită desfășurarea marșului „în deplină siguranță” și în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

„După patru ani consecutivi în care marșul Pride nu a putut avea loc, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice. Atunci când o autoritate împiedică în mod constant o comunitate să se adune pașnic, este subminat un principiu care îi privește pe toți cetățenii”, se arată în declarație.

Apelul, transmis recent administrației locale din Oradea, compară situația din oraș cu cea din Budapesta, unde fostul premier ungar Viktor Orbán și mișcarea sa populistă de dreapta au încercat să interzică evenimentele Pride.

„În ultimii ani, restricționarea marșurilor Pride a devenit, în mai multe state europene, un indicator al regresului democratic și al slăbirii statului de drept”, se mai arată în declarație.

Marșul Pridea va avea loc

Dițiu a spus că organizatorii intenționează să desfășoare marșul sâmbătă chiar și fără autorizație oficială, repetând abordarea de anul trecut.

În 2025, între 500 și 600 de persoane au participat la un marș neautorizat, iar nouă participanți au fost ulterior amendați cu echivalentul a aproximativ 4.000 de euro, a precizat el.

De această dată, reprezentanți ai mai multor misiuni diplomatice și-au anunțat participarea, alături de Avocatul Poporului din România, a adăugat acesta.

Dițiu a descris situația drept „încurajatoare și dezamăgitoare” în același timp.

„Instituțiile care ar trebui să protejeze drepturile fiecărei comunități încearcă să folosească comunitatea noastră drept țap ispășitor. Dar avem în spatele nostru mult mai mulți oameni. Mult mai mulți oameni înțeleg ce este în joc.

Aceasta nu este o problemă a comunității LGBT. Este o problemă de democrație. Este vorba despre libertatea de întrunire publică. Iar dacă această comunitate LGBT din Oradea poate fi lipsită de acest drept fundamental fără nicio consecință, atunci acest lucru se poate întâmpla aproape oriunde în Europa și aproape oricărei comunități”, a spus el.

Premierul interimar Ilie Bolojan, care a fost primar al orașului Oradea, a fost întrebat astăzi despre decizia municipalității de a bloca autorizația pentru marșul Pride. Prim-ministrul a refuzat să comenteze, dar a spus că fiecare autoritate locală are „competența legală să stabilească trasee, locuri, piețe, condiționări, dar respectând normele legale”.