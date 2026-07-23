Actrița Adela Mărculescu a murit la 88 de ani. Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti: "O figură de o distincție aparte"

2 minute de citit Publicat la 20:02 23 Iul 2026 Modificat la 20:02 23 Iul 2026

Actrița Adela Mărculescu a murit la 88 de ani. Sursa foto: Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti

Actrița Adela Mărculescu a murit joi, la vârsta de 88 de ani. "Teatrul Național I. L. Caragiale București este astăzi în doliu. Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță Adela Mărculescu, o figură de o distincție aparte, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori', se precizează pe pagina de Facebook a TNB, notează Agerpres.

Conform sursei citate, trupul neînsuflețit al marii actrițe va fi depus vineri la Biserica 'Sfântul Gheorghe' din București, unde toți cei care au admirat-o, au aplaudat-o și au fost atinși de arta sa îi vor putea aduce un ultim și pios omagiu începând cu ora 12:00.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, sâmbătă, de la ora 10:00.

Formată la școala maestrului Alexandru Finți (promoția 1959), Adela Mărculescu a devenit actriță a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București în anul 1964, scenă căreia i-a rămas credincioasă mai bine de 60 de ani și pe care a slujit-o cu o dăruire exemplară, până în ultimele clipe ale vieții, precizează sursa citată.

De la debutul său pe scena Naționalului în 'Înșir'te mărgărite' (1964), Adela Mărculescu a întruchipat zeci de personaje din dramaturgia națională și universală, colaborând cu cei mai mari regizori români.

A fost Epancina Aglaia în 'Idiotul' de F.M. Dostoievski (regia Alexandru Finți, 1969), Ana în 'Take, Ianke și Cadîr' (regia Ion Finteșteanu, 1971), Dona Diana în piesa omonimă a lui Camil Petrescu (1973), Margareta Aldea în 'Gaițele' de Al. Kirițescu (1977) și Mioara în 'Idolul și Ion Anapoda' (regia Ion Cojar, 1985).

A marcat istoria teatrului românesc prin rolul Clitemnestra în memorabilul spectacol 'Electra - O trilogie antică' (1990), montare de referință internațională, în regia lui Andrei Șerban.

De asemenea, a strălucit în roluri de o mare profunzime psihologică, precum Tituba în 'Vrăjitoarele din Salem' (regia Felix Alexa, 1991), Stela Campbell în 'Dragă mincinosule' (1998), Olga în 'Mașinăria Cehov' de Matei Vișniec (2003) sau Alexandra del Lago în 'Dulcea pasăre a tinereții' de Tennessee Williams (2005).

'Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult. Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezența sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Național din București: Doamna Boyle în 'Cursa de șoareci' de Agatha Christie (regia Erwin Șimșensohn) și Chiriachița în 'Titanic vals' de Tudor Mușatescu (regia Dan Tudor)', menționează TNB.

A jucat în numeroase filme ('Șapte băieți și o ștrengăriță', 'Declarație de dragoste', 'Alo, aterizează străbunica!', 'Surorile'), fiind remarcată pentru distincția sa, pentru eleganța interpretării, pentru vocea inconfundabilă.

Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincții, printre care Ordinul 'Meritul Cultural' în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate (2020).

'Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. Ne plecăm cu adâncă recunoștință în fața memoriei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!', transmite Teatrul Național București.